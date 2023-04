Party am Karfreitag: Streit um Würzburger "Heidenspaß"

Es ist eine Party, bei der sich die Geister scheiden: Unter dem Titel "Heidenspaß-Party" wird am Karfreitag in die Würzburger Posthalle geladen. Statt den bedeutenden christlichen Feiertag traditionell in Ruhe zu begehen, werden laut Veranstalter zwischen 400 und 1.000 Menschen mit lauter Musik und Tanz in den Karsamstag starten.

Ausnahmen vom Tanzverbot seit 2016 möglich

Rechtlich ist das tatsächlich möglich, obwohl der Karfreitag traditionell zu den stillen Tagen gehört, die durch das Feiertagsgesetz offiziell geschützt sind: Ab 2 Uhr am Gründonnerstag bis 24 Uhr am Karsamstag gilt ein allgemeines Tanzverbot. Bereits 2016 hat das Bundesverfassungsgericht diese Regelung jedoch gelockert. Laut Gerichtsbeschluss sei ein absolutes Tanzverbot verfassungswidrig und nicht mit der Weltanschauungs- und Versammlungsfreiheit vereinbar. Ausnahmegenehmigungen seien unter anderem dann zu erteilen, wenn es sich bei der Party nicht um eine reine Vergnügungsveranstaltung handelt.

Darauf berufen sich auch die Veranstalter der morgigen "Heidenspaß-Party": die unterfränkische Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung, die sich nach eigenen Angaben für Aufklärung und Humanismus einsetzt. So soll vor und nach der Veranstaltung ein Video zu den Hintergründen des Tanzverbotes gezeigt werden. Während der Party stünden Mitglieder zur Diskussion über die Themen Atheismus und Humanismus bereit. Ziel der Veranstaltung sei eine Liberalisierung, so Initiator Stephan Hemmerich. Menschen seien nicht 364 sondern 365 Tage im Jahr selbstbestimmt: "Der Stilleschutz des Karfreitags geht uns auf den Keks", so Hemmerich.

Meinungsfreiheit oder Respektlosigkeit? Reaktionen sind kontrovers

"Manchmal ist Provokation eben das, was hilft, um zum Denken anzuregen", so Stephan Hemmerich. Die Reaktionen auf die Party sind in BR24-Umfragen kontrovers. Bei manchen Bürgern stößt gerade der gezielt provokative Charakter der Party auf Empörung. Das Einhalten des Stilleschutzes sei auch eine Frage von Tradition und von Respekt gegenüber den Gläubigen. Für die Mehrheit der Befragten ist ein Tag ohne Tanzen gut auszuhalten. Viele sind jedoch auch der Meinung, jeder müsse einfach für sich selbst entscheiden dürfen.

Kritik kommt von der katholischen Kirche

Kritik kommt etwa von der katholischen Kirche: "Für ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft ist eine gegenseitige Rücksichtnahme nötig und hierzu gehört auch die Rücksichtnahme auf besondere Tage der Christen wie den Karfreitag", so Bernhard Schweßinger, Pressesprecher der Diözese Würzburg. Die Kirchen begehen den Karfreitag, um dem Leiden und Sterben Jesu zu gedenken. Laut kirchlichen Stellvertretern gehe es aber auch um existenzielle Fragen nach Leid, Krieg und Tod, die gerade in der heutigen Zeit alle Menschen beträfen. Dieses Potenzial stiller Tage werde jedoch schleichend ausgehöhlt, sagt Schweßinger.

Tilman Schneider, stellvertretender Dekan im evangelisch-lutherischen Dekanat Würzburg, betont jedoch auch, dass es gerade in einer pluralistischen Gesellschaft wichtig sei, sich wechselseitig zu tolerieren und zu respektieren. Er räumt sogar ein: "Als wir den Namen zum ersten Mal gehört haben, mussten wir etwas schmunzeln."