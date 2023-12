Geburtskomplikationen: Wenn Babys gekühlt werden müssen

Familie Danzer sitzt auf dem Holzboden ihres Wohnzimmers. Zwischen Mama Lena und Papa Tassilo liegt der kleine Pius in einem Wollbettchen. Pius ist gut zwei Monate alt. Er quengelt, hat Hunger. Alles wirkt wie in einer ganz normalen Jungfamilie. Doch die Danzers haben eine dramatische Geschichte erlebt.

"Eine Traumschwangerschaft"

Rückblick: Seit Monaten hat sich das niederbayerische Paar auf die Geburt seines Sohnes gefreut. "Es war eine Traumschwangerschaft. Alles perfekt. Keine Komplikationen", sagt Lena. Zehn Tage nach dem errechneten Termin wird die Geburt in einem Krankenhaus in der Nähe des Wohnorts eingeleitet. Auch hier scheint zunächst alles normal zu verlaufen. "Als die Ärzte dann hektisch wurden, bin ich auch nervös geworden", erzählt Vater Tassilo, "dann verfällt man in so eine Schockstarre".

Pius verhakt sich, Herztöne fallen ab

Pius hat sich mit der Schulter nicht ganz durch den Geburtskanal gedreht. Auf dem natürlichen Weg geht es nicht mehr vor und nicht zurück. Die Herztöne werden schwächer. Die Ärzte greifen zur Saugglocke. Diese wird auf den Kopf des Kindes aufgesetzt. Mittels Unterdrucks haftet sie am Köpfchen. Während die Mutter presst, ziehen die Ärzte gleichzeitig an der Saugglocke. Das Kind wird zur Welt gebracht. So auch im Fall der Danzers.

Pius atmet nicht

Doch als Pius im Arm seiner Mutter liegt, ist schnell klar, dass etwas nicht stimmt. "Er war ganz weiß, hat nicht geschrien, war eigentlich leblos", beschreibt Lena die ersten Momente nach der Geburt. Pius atmet nicht. Die Ärzte trennen die Nabelschnur ab. Das Neugeborene wird direkt intubiert, also durch Einführung eines Tubus in die Luftröhre künstlich beatmet. An diesem Tag ist Dr. Verena Lehnerer von der KUNO-Klinik St. Hedwig als Kindernotärztin im Einsatz. Sie begleitete Pius nach Regensburg, wo sie selbst Oberärztin auf der Kinderintensivstation ist.

Sauerstoffmangel durch Komplikationen

In Regensburg angekommen wird Pius direkt in die Intensivstation gebracht. Die klinischen Untersuchungen und die Blutwerte deuten klar auf eine Sauerstoffunterversorgung hin. Eine sogenannte Asphyxie. In diesen Fällen erleiden die Neugeborenen Schädigungen des Gehirns und anderer Organe. Dr. Lehnerer und ihre Kollegen haben entschieden, Pius' Körpertemperatur auf 33,5 Grad herunter zu kühlen.

Kältetherapie als einzige Option

Diese sogenannte therapeutische Hypothermie wird schon seit 15 Jahren angewendet - mit Erfolg. Sie ist allerdings auch die einzige Therapiemöglichkeit. Pius wird in einen mit Plexiglaswänden versehenen Kasten gelegt. Hier finden sich - recht unscheinbar - zwei kleine blaue Kühlmatten. Eine daran angeschlossene Maschine senkt über Stunden die Temperatur und hält sie dann für drei Tage konstant.

Energiesparmodus als Chance zur Regeneration

Pius' Körper wird dadurch in eine Art Energiesparmodus versetzt. Ähnlich wie beim Winterschlaf mancher Tiere aktiviert die Kälte in seinem Körper eine Art Schutzprogramm. Der Stoffwechsel wird heruntergefahren, die Hirnaktivität verringert. Das Ziel: Weitere Schädigungen sollen vermieden werden, das Hirn bekommt die Chance zur Regeneration. Das ist möglich, weil das Gehirn zehn- bis zwanzigmal mehr Nervenzellen produziert, als es überhaupt benötigt.

Nervenzellen fehlt Energie – sie gehen kaputt

Bei auftretendem Sauerstoffmangel fehlt den Nervenzellen Energie. Nach etwa sechs Stunden kommt es zu einer zweiten Phase, in der Entzündungsvorgänge auftreten. Die Nervenzellen gehen kaputt. Daher muss die Kühlung so schnell wie möglich, aber in jedem Fall innerhalb dieser sechs Stunden erfolgen. Die Kältetherapie hat auch Nachteile: Die Kinder müssen direkt nach der Geburt für einige Tage von der Mutter getrennt werden. Außerdem löst die Kälte Schmerzen aus, weshalb die Neugeborenen während der Kühlung mit Morphin sediert werden.