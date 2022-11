Natürliche Geburt stärkt das Immunsystem der Kinder

Eine natürliche Geburt ist wesentlich besser für das Immunsystem des Kindes als ein Kaiserschnitt. Das ist an sich schon länger bekannt. Hauptgrund: Die Neugeborenen werden mit Scheidenflüssigkeit, teilweise auch mit winzigen Mengen Stuhls quasi geimpft und entwickeln ihren eigenen kleinen Bakterienzoo, der schnell, aber vor allem anhaltend, das Immunsystem stärkt. Ganz anders als bei der sterilen Operation des Kaiserschnitts.

Studie: Natürlich Geborene reagieren stärker auf Impfungen

Jetzt haben niederländische Wissenschaftlerinnen den Effekt recht eindrucksvoll nachgewiesen: Bekommen die Kinder nämlich ihre ersten echten Impfungen, reagieren die natürlich Geborenen mit einer messbar robusteren Immunantwort.

Michael Zemlin, Professor Chef der Neonatologie des Universitätsklinikums des Saarlandes, ist zwar selbst nicht an der Studie beteiligt. Doch er sagt, es freue ihn richtig, dass diese Studie eine der klarsten und schärfsten formulierten Arbeiten sei, die zeige, dass es wirklich ein sogenanntes "window of opportunity" gäbe: Also indem das Immunsystem in der Lage sei, so geprägt zu werden, dass es später mal auf Impfungen und wahrscheinlich auch auf Infektionen besser reagieren kann.

Positiver Effekt kann jahrelang anhalten

Der Effekt hielte lang an, möglicherweise sogar lebenslang, so Zemlin. Seit Jahren gibt es deshalb die naheliegende Idee, die Kaiserschnittkinder mit Sekreten der Mutter in Berührung zu bringen. Fachwort: Vaginal Seeding. Zemlin rät da vorerst noch zur Vorsicht und meinte, es sei zwar eine sehr gute Idee, aber ein günstiger Effekt sei noch nicht ausreichend belegt.