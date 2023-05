Fusionierte ILS Oberpfalz-Nord: Endspurt bei Standortfrage

Anfang des Jahres haben sich die beiden Integrierten Leitstellen (ILS) in Amberg und Weiden zusammengeschlossen. Bis Juni soll feststehen, wo der neue Dienstort der Disponenten sein wird. Hier soll dann auch die Verkehrspolizei einziehen. Das Ziel: Die Verwaltung insgesamt verschlanken.

Der fusionierte Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord habe von Kommunen mehrere Grundstücksangebote bekommen, so der Verbandsvorsitzende und Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (CSU). Mitte Mai soll die Verbandsversammlung die Grundstücke bewerten. Eine Entscheidung, wo die neue fusionierte ILS gebaut werde, soll dann im Juni fallen.

Verkehrspolizei soll in neue ILS einziehen

An dem Standort soll gleichzeitig auch die Verkehrspolizei einziehen, auch hier wird es eine Zusammenlegung der beiden Standorte Amberg und Weiden geben. Das plant das Polizeipräsidium in Regensburg, wie ein Sprecher des Innenministeriums im Februar bestätigte. Die Verkehrspolizei wünsche sich einen Dienstort näher an der Autobahn, im Idealfall in der Nähe des Autobahnkreuzes Oberpfälzer Wald, wo die A6 und die A93 aufeinandertreffen. Mit der Fusion der beiden Dienststellen Weiden und Amberg, zu der auch die Autobahnpolizei Schwandorf gehört, soll auch die Polizeipräsenz auf den Autobahnen verstärkt werden.

Zusammenschluss bislang einmalig in Bayern

Aus den beiden Integrierten Leitstellen wurde Anfang des Jahres die neue fusionierte ILS Oberpfalz-Nord. Zum ersten Mal haben sich damit Zweckverbände dieser Art in Bayern zusammengeschlossen. Die Disponenten kümmern sich um Notfalleinsätze und Brände in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach und Schwandorf sowie den beiden kreisfreien Städten Amberg und Weiden.