Fuchs, Kauz und Reh: Auf der Suche nach dem perfekten Foto

Fünf Uhr morgens, stockdunkel ist es noch an diesem Samstag. André Kiener zieht eine Taschenlampe aus seinem Rucksack. Seine Kamera mit dem großen Teleobjektiv hat er sich über die Schulter gehängt. Er geht wieder auf die Jagd - die Jagd nach guten Fotos. Ein Reh, eine Eule - oder sein derzeitiges Lieblingstier: Einen Fuchs - würde er gerne sehen und mit der Kamera einfangen. Er weiß aber auch: Dafür braucht er viel Geduld. Er wird möglicherweise Stunden warten müssen. Weil die Tiere in der Morgendämmerung aktiv sind und er sich noch vorher mit seiner Kamera und Stativ einrichten will, zieht er bereits sehr früh los. Er will sehen, was andere nicht sehen, sagt er.

Fuchsbau mit fünf Tieren entdeckt

Über einen grasbewachsenen Feldweg nähert er sich einem kleinen Waldstück. Er hält an, leuchtet mit der Taschenlampe auf den Boden: Niedergedrücktes Gras, die Erde schaut heraus. "Das ist die Fuchsspur", sagt er, "und da hinten ist der Bau". Lange habe er gebraucht, bis er einen Fuchsbau gefunden habe. Eine Lauinger Bürgerin habe ihm erzählt, dass sich bei ihr am Garten oft Füchse tummelten. Eines Morgens hat er einen gesehen, ist ihm nachgelaufen, bis zum Bau. Von Aufnahmen seiner Wildkamera weiß er inzwischen: Fünf Füchse leben hier, vier Männchen und ein Weibchen. Die werde wohl bald Junge kriegen, hofft der Tierfotograf.

Stundenlanges Warten auf ein gutes Foto

Er klappt seinen Hocker auf, zieht einen Ganzkörperanzug in Camouflage-Optik aus seinem Rucksack: Er möchte sich so unsichtbar wie möglich machen. Dann sitzt er da. Harrt aus, in der Stille. Doch ganz so ruhig ist es gar nicht. Mit der Zeit hört man immer mehr: Von den Bäumen fallen Wassertropfen auf das Laub am Boden. Im Wald knackt es immer wieder. Noch aber ist es zu dunkel, um wirklich etwas zu erkennen. Die Glocken läuten. Es ist sieben Uhr. Die Bäume nehmen Konturen an, inzwischen zwitschern auch ein paar Vögel. Bisher ist kein Fuchs zu sehen, und auch kein Reh. Normalerweise, sagt Kiener, kommen die um diese Zeit immer über die Felder zum Wald. Aber heute ist dichter Nebel aufgezogen - selbst, wenn sie da wären, André Kiener könnte sie nicht sehen. Er wartet weiter, die Kamera vor ihm auf dem Stativ.

Mit Tierfotos auf Instagram erfolgreich

Vor ein paar Jahren hat der Lauinger mit dem Fotografieren begonnen. Erst die Fische in seinem Aquarium. Weil er gerne in der Natur ist, hat er dann versucht, dort die Wildtiere festzuhalten. Er hat sich besseres Equipment gekauft, Erfahrungen gesammelt. Inzwischen ist er fast schon Profi. Seine besten Fotos zeigt er auf Instagram. Rehe mit ihrem Kitz, ein Hirsch mit einem gewaltigen Geweih, ein Waldkauz. Auch Vögel sind gern fotografierte Motive: Oft schon hat er Eisvögel erwischt, und jetzt im Frühjahr -so hofft er - kommen die Bienenfresser wieder nach Lauingen. Gelb-blau-oranges Gefieder haben die. Sie reisen aus Afrika an und brüten dann in Lauingen. Solche Informationen und weiteres Wissenswertes zu den Tieren schreibt er unter seine Fotos. Das kommt an - er hat bereits um die 5000 Follower.