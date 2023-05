Erlanger Bergkirchweih: Ein fast perfekter Auftakt

Bestes Wetter, viele Besucherinnen und Besucher, tolle Stimmung: So lautet die erste Zwischenbilanz der Stadt Erlangen zur Bergkirchweih. "Ich würde sagen, es war ein perfekter Bergkirchweihauftakt und so wollen wir den Berg auch zu Ende bringen", sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), der vergangene Woche die Bergkirchweih eröffnete. Auch die Wirte und Schausteller sind zufrieden.

Friedliches Bergkirchweih-Wochenende

Eine positive Zwischenbilanz zieht auch die Polizei. Trotz mehr Besucher sind es bislang etwa so viele Einsätze wie im Vorjahr. "Wir können sehr zufrieden sein. Wir hatten keine Massenschlägereien oder Schwerverletzte", sagte Klaus Wild, Leiter der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Keine kritischen Situationen am ersten Wochenende

Erstmals sorgten auch Kameras für Sicherheit. Mittels Videotechnik will die Polizei den Überblick über die Besuchermassen behalten. "Am ersten Wochenende waren keine kritischen Personendichten. Es war genügend Freiraum, sodass wir keine Maßnahmen ergreifen mussten", sagte Wild. Wäre es zu eng geworden, hätte die Polizei zeitweise einzelne Zugänge zum Festgelände gesperrt. Am nächsten Wochenende will die Polizei die Technik wieder einsetzen.

Ärgernis Wildpinkler

Auch für die Sanitäter war es ein durchschnittlicher, ruhiger Bergauftakt. Rund 450 Patienten galt es zu versorgen – von kleineren Wunden bis zu Kreislaufproblemen. Ein Problem bei der Bergkirchweih bliebe aber nach wie vor, ärgert sich "Berg"-Referent Konrad Beugel: Die vielen Wildpinkler. Dabei gebe es zahlreiche Toiletten am Festgelände und auch in der Stadt, so Beugel.

Noch bis zum 5. Juni geht die Erlanger Bergkirchweih. Sie gilt als eine der schönsten Volksfeste in Deutschland.