Mit neuem Sicherheitskonzept: Die Erlanger Bergkirchweih startet

Ab 17.00 Uhr werden sich die Hände der Besucher zur Bühne strecken, um ein Krug mit Freibier zu ergattern. Dann heißt es wieder: "Der Berg ruft". Rund eine Million Besucher werden in den kommenden Tagen erwartet.

Gefährliches Gedränge auf dem Berg verhindern

Für Sicherheit sollen in diesem Jahr erstmals auch Videokameras sorgen. "Die Technik wird aber nur an besucherstarken Tagen in der Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr eingesetzt. Wir wollen keine Überwachung", betont Konrad Beugel, der Bergreferent der Stadt Erlangen. Die Polizei achtet vor allem darauf, ob die Menschen noch in Bewegung sind, oder sich Besuchermassen gefährlich stauen. Dann werden Besucher umgeleitet oder der Zugang zum Berg zeitweise gesperrt. "Es geht nicht darum, in die Gesichter zu filmen", sagt Beugel.

Aufzeichnung nur bei Straftaten

Die Bilder werden live vor Ort ausgewertet. "Es wird nichts gespeichert, außer die Beamten erkennen eine Straftat", sagt Polizeidirektor Klaus Wild von der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. Sollte es etwa zu einer Schlägerei kommen, dann kann die Polizei per Knopfdruck auch Bilder aufzeichnen. Videokameras kommen auch bereits beim Gäubodenvolksfest in Straubing oder dem Münchner Oktoberfest zum Einsatz.

Lauschiges Plätzchen unter Bäumen

Bis zum 5. Juni locken die historischen Bierkeller und rund 100 Buden die Besucher. Eine neue Attraktion ist ein riesiges Kettenkarussell, das sich in 55 Meter Höhe dreht. Die Maß Bier wird zwischen 11,50 Euro und 12 Euro kosten. Die Bergkirchweih ist besonders wegen ihres Flairs beliebt: Das Bier trinken die Besucher im Schatten alter Kastanienbäume.