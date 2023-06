Abfeiern und Aufräumen: Weniger Müll bei Rock im Park

Rock im Park und das Problem mit dem Müll: Noch im vergangenen Jahr machte das Festival dabei eher Negativ- statt Positivschlagzeilen. Doch diesmal wird mit deutlich weniger Müll gerechnet – und das wäre nur zu hoffen, denn dann wird das Gelände für den Evangelischen Kirchentag benötigt.

Weniger Müll als 2022

187.000 Tonnen Müll räumten die Reinigungsfirmen im vergangenen Jahr vom Festivalgelände von Rock im Park – ähnlich wie auch vor Corona. In diesem Jahr rechnet man auf Seiten der Reinigungsfirmen nur mit 130.000 bis 150.000 Tonnen. Dabei muss erwähnt werden, dass 2023 das Festival im Vergleich zu 2022 nicht ausverkauft war. Während aber noch zu Beginn des Festivals mit rund 60.000 Besuchern gerechnet wurde, waren es mit rund 70.000 doch nur etwa 5.000 weniger als im vergangenen Jahr.

Festivalgänger für Müllvermeidung sensibilisiert

Rock im Park legt großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit, so Carolin Hilzinger vom Veranstalter Argo Konzerte. Seit 2022, also seitdem Argo Konzerte das Festival übernommen hat, sind für die Müllentsorgung und Reinigung des Geländes nicht mehr nur eine, sondern insgesamt fünf Firmen zuständig. Im Vorfeld seien Besucher auch auf das Thema Müllvermeidung sensibilisiert worden. Große Müllcontainer stehen bereits seit vergangenem Jahr über das Festivalgelände verteilt. Neu in diesem Jahr war Mehrweg-Geschirr bei den Essensständen. Und auch das Green Camping, also ein umweltbewusstes Camping in einem ruhigeren Umfeld, hat sich etabliert.

Festivalbesucher umweltbewusster?

Gefühlt gab es in diesem Jahr weniger Müll – das ist nicht nur die Meinung von Carolin Hilzinger von Argo Konzerte, sondern bestätigen auch langjährige Festivalgänger. Durch die umstehenden Container könne man leicht den Müll entsorgen, aber grundsätzlich stelle man ein Umdenken fest. Trotzdem wird vieles noch immer einfach auf den Festivalcamps zurückgelassen, was nicht entsorgt werden müsste, erzählt ein Mitarbeiter einer der Reinigungsfirmen. Darunter neue Zelte, Campingstühle oder Tische. Am wenigsten Müll gibt es beim Green Camping, bilanziert Carolin Hilzinger – was an sich ja auch das Konzept des Campingplatzes ist. Den meisten Müll gibt es im "Animalpark", der als Party-Campingplatz bekannt sei, und auf den Essensmeilen.

Müll muss schnell weg

Bis Dienstag muss das ganze Festivalgelände sauber sein. Denn dann wird es an den Evangelischen Kirchentag übergeben, der am Mittwoch in Nürnberg startet. Bis zum Montagnachmittag sollen drei Viertel des Mülls bereits aufgeräumt sein. Der wird abtransportiert und dann noch einmal im jeweiligen Entsorgungsunternehmen sortiert.