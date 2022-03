Fridays for Future: Protest für den Klimaschutz in ganz Bayern

Der Münchner Königsplatz war am Mittag bedeckt von 3.000 Schildern mit Aufschriften wie "Act Now" oder "Die Uhr tickt". In der Mitte des Platzes wurde aus Stoffbahnen der riesige Schriftzug "People not Profit" gelegt. So ähnlich sah auch die Umgebung beim heutigen Protest des globalen Klimastreiks von "Fridays for Future" (FFF) in München aus. Am Mittag hatten sich nach Polizeiangaben 1.000 Teilnehmer versammelt, die Veranstalter sprachen kurz darauf von 2.000 Teilnehmern.

Sofortiger Importstopp für fossile Energie aus Russland gefordert

Sie fordern unter anderem eine Beschleunigung der Energiewende, einen schnelleren Ausstieg aus fossiler Energie und einen sofortigen Importstopp fossiler Energieträger aus Russland. Die Gesellschaft sei bereit, für ein solches Embargo Einschränkungen in Kauf zu nehmen, ist Klara Bosch vom FFF-Organisationsteam überzeugt. Das gestern beschlossene Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten geht den Umweltaktivisten nicht weit genug. Sie wären etwa auch für ein Tempolimit und autofreie Sonntage.

Protest auch gegen den Krieg in der Ukraine

Man wolle die Ampel-Koalition an ihre "durchaus ambitionierten Klimaziele" erinnern - aber auch daran, dass diese Pläne nicht genügten, um die Abhängigkeit von Autokraten und ihren fossilen Brennstoffen schnell zu beenden, hieß es vorab zur Demo, zu der etwa auch der Bund Naturschutz aufgerufen hatte. Der Klimastreik stehe diesmal "auch ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine", denn Klimaschutz und Frieden seien eng miteinander verzahnt. Man brauche eine "Energie-, Verkehrs- und Wärmewende als Teil der sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft", hieß es.

Nibelungenbrücke in Regensburg wegen Demo gesperrt

In Regensburg folgten etwa 300 junge Leute heute dem bayernweiten Aufruf zum Protest und kamen zu der Veranstaltung am Regensburger Domplatz. Mit Schildern wie "Lasst uns nicht sterben" oder "Frieden und Klimagerechtigkeit" zogen sie anschließend durch die Stadt. Ab 10.30 Uhr kam es laut Polizei immer wieder zu Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich. Die vierspurige Nibelungenbrücke wurde mittags auf beiden Seiten für den Verkehr gesperrt, so die Polizei. Auch im Busverkehr kam es zu Verzögerungen. Weitere Aktionen zum Klimastreik waren in der Oberpfalz in Amberg, Neumarkt und Parsberg geplant.

Demos in Franken

Demonstrationen gab es heute auch in Franken. In Erlangen zogen ab 11.30 Uhr vormittags Klimaschützer durch die Stadt. Gegen Mittag zogen Schülerinnen und Schüler auch in Coburg, Bamberg, Bayreuth und Hof zu zentralen Plätzen in der jeweiligen Stadt, ebenso in Nürnberg. Die Proteste standen vielerorts unter dem Motto "Menschen vor Profite – weltweit!". In Nürnberg ist ab 18.30 Uhr zudem eine sogenannte Sonnenuntergangsdemo geplant. Damit wollen die Umweltschützer ihre Sorge unterstreichen, dass auch die Welt aktuell zunehmend dunkler wird. Außerdem finden am Freitag in Ansbach und in Fürth Demonstrationen statt.