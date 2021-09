Wahl-Ticker: Merkel auf Abschiedstour in ihrem Wahlkreis

14:30 Uhr: Merkel nimmt Abschied von ihrem Wahlkreis

Überraschend hat die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Greifswald besucht, um Abschied zu nehmen von ihrem Wahlkreis Vorpommern-Rügen. Hier hatte sie seit 1990 stets das Direktmandat für den Bundestag geholt. Nach 16 Jahren als Regierungschefin kandidiert Merkel bei den Wahlen am Sonntag nicht mehr. Die Noch-Regierungschefin war in der Stadt unterwegs, war dabei umringt von überraschten Passanten und verharrte immer wieder für Selfies. Parallel zur Bundestagswahl wählt Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag einen neuen Landtag.