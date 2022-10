Frau erkennt Enkeltrickversuch: Abholer festgenommen

In Kirchroth hat eine 61-Jährige einen Enkeltrick-Versuch durchschaut, den Spieß umgedreht und somit für die Verhaftung eines Abholers gesorgt.

Fingierte Übergabe eingefädelt - Polizei überwacht

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau am Mittwoch einen Anruf von einem vermeintlichen Enkel. Sie durchschaute die Absichten dahinter sofort und alarmierte parallel die Polizei. Unter Anweisung der Kriminalpolizei blieb die 61-Jährige über Stunden in Kontakt mit den Betrügern. Sie vereinbarte am Ende eine angebliche Übergabe mit einem Abholer, der Geld und Wertgegenstände holen sollte.

Der 61-jährige Mann wurde am Abend festgenommen, als er sich ins Ausland absetzen wollte. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen.