Forschungsprojekt: Mit Sensoren Radfahrende besser schützen

So funktioniert der OpenBikeSensor

Die Elektrotechnik-Studierenden der Hochschule Kempten haben den Sensor, dessen Teile jeder kaufen und zusammenbauen kann, auf "Herz und Nieren" getestet und noch weiter optimiert, erklärt Thomas Zeh, Professor für Elektrotechnik an der Hochschule Kempten: "Diese Ultraschallsensoren arbeiten so wie Sensoren in den Stoßfängern von Autos. Die senden ein Ultraschallsignal nach links und wenn es reflektiert wird, gelangt es zurück zum Sensor und anhand der Laufzeit kann man den Abstand messen." Der Sensor wird unterm Sattel montiert. Über ein Kabel ist er mit einem roten Knopf am Lenker verbunden.

Immer, wenn ein Auto das Fahrrad überholt, drückt der Fahrer auf den roten Knopf und dann misst der Sensor, ob die vorgeschriebenen 1,5 Meter beim Überholen einhalten werden. Die Daten werden dann in ein Portal geladen, also in eine digitale Karte, in der zu erkennen ist, an welchen Stellen es zu kritischen Überholvorgängen kam. Das Forschungsprojekt der Elektrotechnik-Studierenden soll im nächsten Semester weitergeführt werden.