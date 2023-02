Flughafen-Streik trifft auf Ferienbeginn: Chaos bleibt aus

Ein bisschen mehr als sonst ist an diesem Freitagnachmittag schon los am Münchner Hauptbahnhof. Am Informationsschalter in der Haupthalle stehen etwa 30 Reisende an. Die meisten wollen ihre Verbindungen umbuchen, weil der Zug ausgefallen oder verspätet ist – das ist nichts Besonderes.

Ein paar Passagiere haben aber große Koffer dabei und wollten eigentlich fliegen. Sie müssen nun aber wegen des von Verdi organisierten Warnstreiks am Münchner Flughafen auf die Schiene ausweichen. "Gestern wurde unser Flug nach Venedig storniert", berichtet ein junges Paar aus Italien. "Wir sind jetzt hier. So hoffen wir, dass wir heute nach Hause zurückkommen können."

"Das ist jetzt natürlich alles saublöd"

Rund 90.000 Münchner Fluggästen machte der Streik einen Strich durch die Reisepläne. Nach Angaben des Airports waren zu Beginn der Faschingsferien mehr als 700 Starts und Landungen geplant. Das hat auch zur Folge, dass viele Züge bei der Bahn voller sind als sonst üblich. "Das ist jetzt natürlich alles saublöd, sag ich jetzt mal auf Bairisch", grantelt ein Ehepaar, das seine Tochter vom Zug abholt. Eigentlich wollte sie mit dem Flieger aus Düsseldorf kommen, jetzt sitzt sie in der Bahn. "Die auf die Bahn umgestiegenen Fluggäste konnten wir in der Regel problemlos unterbringen", sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Das spiegelt sich am Hauptbahnhof wieder: Es ist viel los, aber kein streikbedingtes Chaos.

Ungewohnte Ruhe zum Ferienstart am Flughafen

Zum Beginn der Faschingsferien drängen sich am Münchner Flughafen normalerweise viele Menschen, jetzt verlieren sich hier nur vereinzelt Reisegäste. Fast alle betroffenen Passagiere sind erst gar nicht gekommen. Nur vereinzelt tauchen Gestrandete auf, vor allem aus dem Ausland. "Ich versuche, einen Flug für morgen zu bekommen. Nach Madrid", berichtet ein Spanier. "Und dann in Madrid kann ich weiter nach Sevilla fahren, mit dem Zug – oder ich weiß nicht."

Der Warnstreik soll Samstagfrüh um 1 Uhr enden. Ab dem Morgen soll der Flugbetrieb wieder normal laufen. "Die Flugzeuge werden gut gebucht sein", sagt ein Sprecher und ruft Passagiere auf, in den kommenden Tagen mehr Zeit einzuplanen und rechtzeitig da zu sein. Am Samstag seien 60 zusätzliche Flüge aus München geplant. Manche Fluglinien wollten zudem größere Flugzeuge einsetzen.

ADAC: Samstag wird "starker Reisetag"

"Die Faschingsferien haben sich in den letzten Jahren zu den Skiferien entwickelt", sagt Alexander Kreipl vom ADAC. Dennoch war am Freitag bis in den frühen Abend hinein auf den bayerischen Autobahnen kaum mehr Verkehr als einem gewöhnlichen Freitag. Der Samstag werde zu einem "starken Reisetag", so Kreipl. "Da wird es zwischen 10 und 15 Uhr sehr voll werden. In München, rund um München und vor allem Richtung Süden in die Skigebiete."

Polizei: Nach München rein besser mit dem ÖPNV

In München findet an diesem Wochenende zudem die Sicherheitskonferenz statt. Wegen der angekündigten Demonstrationen und Fahrzeugkolonnen der Staatsgäste sind deshalb einige Straßen gesperrt, Trambahnlinien werden teilweise umgeleitet.

Trotz all dieser Einschränkungen könne natürlich jeder in die Stadt kommen, sagt die Polizei, besser sei es aber, den ÖPNV zu benutzen. Allerdings kommt es wegen Arbeiten fürs neue Stellwerk am Ostbahnhof zu Behinderungen im S-Bahnverkehr. Auf der Flughafen-Linie, der S8, wird am Wochenende gebaut, sodass die Züge zwischen 6 und 22.45 Uhr nur im 40-Minuten-Takt fahren.

mit Material von dpa