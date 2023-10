"Landwirt des Jahres": Mit Hopfen und Hightech zum Titel?

Betriebsgröße ist entscheidend

Warum diese Dimensionen? Für Christian Kügel ist die Betriebsgröße entscheidend. Das, was immer wieder gezeigt werde, kleinere Betriebe mit Direktvermarktung und Hofladen, sei nicht repräsentativ für die Landwirtschaft und nicht sein Ding, meint er: "Das ist einfach nicht die Mehrheit. Und wenn man sich in der Landwirtschaft auch weiterhin behaupten will oder mit der Landwirtschaft Geld verdienen will, dann muss man einfach eine bestimmte Richtung einschlagen. Und das ist meistens zu wachsen."

Wachsen statt weichen: Von 33 auf 100 Hektar Hopfen

Wachsen soll in den nächsten Jahren auch die Hopfenanbaufläche der Familie: Von heute 33 Hektar auf 100. Ein solches Wachstum fanden anfangs nicht alle gut, meint der Landwirt: "Mein Vater und meine Mutter, die sind da eher etwas zurückhaltend, wenn es gerade um große Investitionen geht. Aber die haben wir dann schon davon überzeugen können."

Heute wird die Familie unterstützt von einem Aushilfsfahrer und zehn Saisonarbeitern. Neben der Landwirtschaft betreiben die Kügels auch noch einen Agrarhandel mit Kartoffeln, Gemüse und Betonsäulen für den Hopfenanbau. Zum Gesamteinkommen trägt das zur Hälfte bei.