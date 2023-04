Fliegerbombe in Schweinfurt: Bahnhof evakuiert – kein Zugverkehr

Nach dem Fund einer Fliegerbombe nahe dem Schweinfurter Hauptbahnhof wird der Bereich um den Bahnhof evakuiert. Am Nachmittag soll kein Bahnverkehr mehr stattfinden, wie die Stadt dem BR mitteilte. Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitag auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Ernst-Sachs-Straße entdeckt worden. Sie soll am Nachmittag gegen 15 Uhr entschärft werden.

Weiträumige Evakuierung und Straßensperren

Zur Sicherung der Bevölkerung sei es erforderlich, dass der Bereich in einem Radius von 300 Metern um den Bombenfundort herum evakuiert werde. Die hierfür erforderlichen Straßensperrungen sollen ab 11.30 Uhr eingerichtet werden, die Evakuierung des Bereichs soll gegen 12 Uhr beginnen.

Wie die Polizei BR24 sagte, befinden sich auf der einen Seite des Sperrbereichs zahlreiche Industriehallen. Daher seien nicht sehr viele Anwohner von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen, die Polizei geht von etwa 150 Menschen aus, die ihre Häuser verlassen müssen.

Der Hauptbahnhof Schweinfurt wird ab der Sperrung nicht mehr zu erreichen sein. Ankommende Züge können demnach noch bis ca. 14.30 Uhr verlassen werden. Ein Zustieg sei jedoch nicht möglich. Ab 14.30 Uhr sei dann auch der Bahnverkehr gesperrt, so die Stadt. Wie die Bahn im Gespräch mit BR24 betonte, sei nur der Regionalverkehr betroffen – durch den betroffenen Bereich verläuft keine ICE-Strecke.