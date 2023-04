120 Millionen Euro für Center für Robotik in Schweinfurt

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft

Wissenschaft und Wirtschaft arbeiteten im CERI Hand in Hand, die Forschungsresultate würden umgehend in die Anwendung transferiert, so Tobias Kaupp, Leiter des Centers für Robotik. Aktuell würden mehrere Forschungsvorhaben mit unterschiedlichen Schwerpunkten bearbeitet, so z.B. der "Aufbau von mobilen Plattformen für die Landwirtschaft" oder eine "vollautomatische, robotergestützte Palettierung".

Der Standort Schweinfurt hat als Industriestadt eine sehr hohe Dichte von produzierenden Unternehmen, was für den Transfer im Bereich Robotik und Automatisierung zwischen Technischer Hochschule und Wirtschaft einen großen Mehrwert darstellt.

250 Studierende im Fach Robotics

Robotikerinnen und Robotiker würden händeringend gesucht, um die rasant ansteigende Zahl von Robotern in die Anwendung zu bringen, so THWS-Präsident, Prof. Dr. Robert Grebner. Daher werde der bis jetzt in Deutschland einmalige softwarebasierte Bachelorstudiengang Robotik neben Deutsch auch vollständig auf Englisch angeboten, um auch internationale Fachkräfte zu berücksichtigen.

Fast 100 junge Menschen aus aller Welt studieren laut Grebner neben fast 150 deutschen Studierenden bereits "Robotics" in Schweinfurt. 2024 werden die ersten Absolventen in die Arbeitswelt wechseln. Der Hochschulpräsident freute sich auch darüber, das sich in Schweinfurt ein Unternehmen gegründet hat, das Logistikroboter herstellt: "Die Investitionen Bayerns tragen also erste Früchte."

Das CERI ist neben dem 2022 eröffneten Center for Artificial Intelligence and Robotics (CAIRO) der zweite zentrale Baustein aus der Hightech Agenda Bayern (HTA) für den Schwerpunkt der Robotik in Schweinfurt.