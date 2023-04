EVG droht mit längeren und heftigeren Streiks bei der Bahn

Die Eisenbahngewerkschaft EVG erhöht im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn den Druck. Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay kündigte in der "Süddeutschen Zeitung" neue und noch heftigere Warnstreiks an. Schuld an den geplanten Arbeitsniederlegungen trägt laut Ingenschay die Bahn.

Bahn "wochenlang lahmlegen"

"Die nächsten Streiks werden länger dauern", sagte die EVG-Verhandlungsführerin dem Blatt. Man könne die Bahn wenn nötig "wochenlang lahmlegen". Denkbar sei, dass die Gewerkschaft nacheinander unterschiedliche Berufsgruppen im Wechsel zum Streik aufrufe, etwa Zugbegleiter und Instandhalter, oder unterschiedliche regionale Schwerpunkte setze.

EVG wirft Bahn Ignoranz vor

"Es ist die Bahn, die die neuen Streiks provoziert", sagte Ingenschay der Zeitung. Der Konzern ignoriere die Vorbedingungen der Gewerkschaft. So müsse die Bahn vorab zustimmen, den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro im Tarifvertrag festzuschreiben.

Zwölf Prozent mehr Lohn fordert die Eisenbahngewerkschaft für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde war am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Bahn wirft EVG mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor

Die Bahn sieht bei der EVG nicht genügend Verhandlungsbereitschaft. Schließlich habe man, so erklärte es Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch, das höchste Tarif-Angebot in der Geschichte des Konzerns gemacht. Konkret umfasse es zehn Prozent mehr Lohn für untere und mittlere Einkommen, acht Prozent mehr Geld für höhere Einkommen sowie zusätzlich 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle.

Die nächste Verhandlungsrunde soll Ende Mai stattfinden.