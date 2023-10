Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Flammenexplosion: Feuerwehrleute bei Hausbrand in Gefahr

Eine Flammenexplosion hat am Samstagmittag bei einem Hausbrand in Lichtenfels Einsatzkräfte der Feuerwehr in Gefahr gebracht. Die Brandbekämpfer suchten in dem Haus unter anderem nach einem scheinbar vermissten Bewohner und seiner Katze.