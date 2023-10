"Landshuter Haus" im Bayerischen Wald wird generalsaniert

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

In Bischofsmais im Bayerischen Wald wird das "Landshuter Haus", eine Berghütte am Fuße des Geißkopfs, energetisch generalsaniert. Nach einem Jahr Bauzeit soll das Wirtshaus dann komplett in Holz eingekleidet wieder Wanderer beherbergen.