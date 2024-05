Wetterwechsel bringt teilweise Starkregen, Sturmböen und Hagel

Nach freundlichen, sommerlichen Tagen sorgt in Bayern vor dem Wochenende ein Tiefdruckgebiet für einen Wetterwechsel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt dabei insbesondere für die Westhälfte Bayerns teils kräftige Gewitter voraus.

Zur Übersicht: So wird das Wetter in Ihrem Ort

Im Westen wird der Donnerstag noch stürmisch und nass

Punktuell seien am Donnerstagnachmittag Regenmengen von 30 bis 75 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwei bis sechs Stunden möglich, sagte ein Sprecher. Vereinzelt könne es Sturmböen geben mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Auch "kleinkörniger Hagel" sei möglich. Es bestehe erhöhtes Potenzial, dass in Franken und Teilen Schwabens die Unwetterwarnschwelle überschritten werden könnte.

Im Osten des Freistaats soll es hingegen nur vereinzelt gewittern. Die Temperaturen erreichen verbreitet 22 bis 25 Grad, im Allgäu liegen die Höchstwerte bei 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Freitag sollen sich die Schauer und Gewitter dann überall abschwächen.

Das Wochenendwetter: wolkig und oft regnerisch

Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen dann viele Wolken und gebietsweise Regen, in ganz Bayern sind immer wieder Schauer möglich. Am Freitag sinken die Temperaturen auf maximal 13 bis 17 Grad, am Wochenende soll es bei 15 bis 20 Grad wieder etwas wärmer werden. Laut den Meteorologen sind am Samstag im Osten Bayerns erneut auch einzelne Gewitter möglich.

Entsprechend durchwachsen wird auch das Bergwetter. Die Kammlagen der Mittelgebirge und Alpen sollen nur zeitweise frei sein, ansonsten sind die Gipfel in Wolken gehüllt. In den Alpen liegen die Temperaturen in 2.000 m Höhe um 9 Grad, der Wind ist meist mäßig, kann in Böen aber auch stark werden.

Mit Informationen von DPA