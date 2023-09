Feiern mit Solarenergie: Nachhaltiges Festival am Chiemsee

Rosa Lazić trägt ein großes Solarpanel auf die weite Liegewiese des Strandbads Seebruck am Chiemsee. "Die habe ich mir viel schwerer vorgestellt", sagt die junge Frau überrascht. Zum ersten Mal betreiben die Organisatoren des Moments Festival eine ihrer Bühnen mit vor Ort produzierter Solarenergie – um die Veranstaltung möglichst klimafreundlich zu halten.

E-Auto: Back-up für schlechtes Wetter

Der Wetterbericht für den Tag der Veranstaltung ist gut, aber das Moments-Team hat auch für Regenwetter vorgesorgt. Schon während des Aufbaus laden die Solarpanele ein E-Auto. "Wenn wir am Festivaltag nicht genügend Sonne haben, liefert dieses E-Auto die fehlende Energie", erklärt Rosa Lazić.

Getränke in Mehrwegbechern

Der Strom für die Bühnen ist nur eine der Faktoren, der Festivals eher umweltschädlich machen. Die Veranstaltungstechnik wird angeliefert, DJs und Musiker häufig eingeflogen, beim Aufbau, auf dem Campingplatz und an den Essensständen entstehen Müllberge.

Auf Abfall wollen Rosa Lazić und ihre Mitstreiter möglichst verzichten. "Als wir das Moments gegründet haben, war unser Ziel, nur so viel Müll zu produzieren, wie in einen Müllsack passt. Und das funktioniert tatsächlich gut." Auf dem Festival wird auf Einweggeschirr verzichtet. Die Getränke werden in Mehrwegbechern ausgeschenkt und das Essen gibt es nur auf die Hand – fast müllfrei mit Serviette.

Moments Festival: Möglichst regional

Doch verschiedene brancheninterne Untersuchungen haben gezeigt: Häufig ist die Anreise der größte Faktor in der CO₂-Bilanz. Denn die meisten Besucher kommen mit dem Auto. Das Team des Moments Festivals versucht, gezielt nur regionales Publikum anzusprechen - mit entsprechender Werbung in den sozialen Medien und der lokalen Presse. Kontrollieren können die Festivalmacher das natürlich nicht, genauso wenig, wie die DJs anreisen.

Solarbühne als erster Schritt

Auch die Solarbühne ist erstmal nur ein Anfang. Die zwei größeren Bühnen werden mit ganz normalem Strom betrieben. Mittelfristig soll das anders werden, doch das ist eine große Herausforderung. Denn um auch bei schlechtem Wetter und in der Nacht genug Strom zu haben, bräuchte es sehr viele Solarpanele und einen großen Stromspeicher – ein E-Auto reicht da nicht mehr. Und das kostet. Markus Popp, der mit seiner Firma für Veranstaltungstechnik die Bühnen aufbaut, fasst es so zusammen: "Es ist ein Herantasten."