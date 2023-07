Neues Elektroauto von BMW startet mitten in der Nachfrageflaute

Mit einem großen Festakt feiert BMW heute in Dingolfing den Produktionsstart des neuen i5, einer vollelektrischen Limousine. Mit dabei ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

BMW bleibt seiner Modell-Strategie treu

Der 5er ist für BMW eines der wichtigsten Modelle, aufgrund seiner großen Beliebtheit als Geschäftswagen. Da sind Kunden auch gerne mal bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Damit wächst die Zahl der Angebote an Elektroautos um ein weiteres Modell. Mit dem i5 verfolgen die Münchner weiter ihre Strategie der Technologieoffenheit. Den 5er gibt es künftig – je nach Kundenwunsch – mit Benzin, Diesel oder Elektromotor, auf der gleichen technologischen Plattform. Die Münchner wollen sich damit alle Optionen offenhalten.

Auswahl an Elektroautos steigt

Aber nicht nur bei BMW wächst mit dem neuen i5 das Angebot an Elektroautos. Laut dem ADAC gibt es mittlerweile 120 Baureihen von 48 Marken, darunter kleine Modelle wie den Dacia Spring für unter 25.000 Euro bis hin zu großen Fahrzeugen für 100.000 Euro und mehr.

Zudem wächst die Zahl der Hersteller aus dem Ausland. Neben Tesla sieht man auch immer häufiger asiatische Marken, wie Kia und Hyundai und dazu drängen immer mehr chinesische auf den Markt wie Nio und MG. Doch trotz des zunehmenden Angebots scheinen die Kunden hierzulande immer zurückhaltender zu werden.

Kunden sind bei Elektro-Autos offenbar verunsichert

Die aktuellen Zahlen sehen positiv aus. Das Kraftfahrtbundesamt meldet eine Zunahme der Neuzulassungen von mehr als 30 Prozent auf 220.000 Elektroautos im ersten Halbjahr. Damit liegt ihr Anteil bei den gesamten Neuzulassungen bei immerhin knapp 16 Prozent. Und der Markt für Elektroautos wächst deutlich schneller als der Gesamtmarkt. Allerdings täuscht der erste Eindruck.

Die Luft scheint aus dem Markt langsam zu entweichen. Das hohe Plus bei den Neuzulassungen ist vor allem auf Alt-Aufträge zurückzuführen, die nun abgearbeitet werden. So spricht man beim Zentralverband des deutschen KfZ-Gewerbes von einem Rückgang der Auftragseingänge für Elektroautos von 30 bis 50 Prozent. Das betreffe nahezu alle Hersteller.

Als Grund werden die geringeren staatlichen Förderungen genannt. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf der Straße zu haben, werde so nicht zu erreichen sein, glaubt man bei der Unternehmensberatung Berylls. Erforderlich sei eine langfristig angelegte Strategie und nicht kurzfristige Förderungen, so die Forderung. Doch danach sieht es aktuell nicht aus.

China für Autoindustrie derzeit entscheidend

Die Musik bei den Elektroautos spielt allerdings in China. Das ist auch nicht groß verwunderlich, schließlich hat das Land den weltweit größten Automarkt. Zudem wird die Antriebsform stark von der chinesischen Regierung gefördert. Gegenüber den zahlreichen neuen chinesischen Konkurrenten, wie allen voran BYD, und dem Pionier bei den Elektroautos Tesla verlieren die deutschen Autohersteller in dem Land aber zunehmend an Boden.

Darüber hinaus streben chinesische Hersteller wie oben bereits erwähnt zunehmend nach Europa. Auf der diesjährigen Internationalen Automobilausstellung IAA in München kommen mittlerweile 40 Prozent der Aussteller aus China, wie die Messe München jüngst mitteilte. Umso wichtiger ist, dass BMW hier den Anschluss nicht verliert. Den ganz großen Wurf planen die Münchner allerdings erst 2025 mit der sogenannten "Neuen Klasse".