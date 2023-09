Was die Energiewende bremst: Solardächer ohne Anschluss

Überlastete Stromnetze

In Lehrte, östlich von Hannover, spürt man das besonders. Hier sitzt Tennet, einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland, die die überregionalen Stromnetze betreiben. Im Hauptschaltraum von Tennet überwachen Mitarbeitende an großen Bildschirmen einen Teil der "Stromautobahnen" in Deutschland.

Die Arbeit in diesem Schaltraum hat sich komplett verändert, seitdem Energiequellen dezentraler und weniger vorhersehbar geworden sind. "Das heißt, wir müssen jetzt reagieren und die Last anpassen an die Erzeugung, und das führt dazu, dass wir viel mehr eingreifen in unseren Netzbetrieb. Während wir vor 20 Jahren zwei- bis dreimal im Jahr eingegriffen haben, machen wir es heute 20 bis 30 Mal am Tag", sagt Geschäftsführer Tim Meyerjürgens.

Kein Anschluss für Wärmepumpen

Die deutschen Stromnetze müssen ausgebaut werden. Der jetzige Zustand bremse die Energiewende, bestätigt auch Kai Warnecke, Präsident des Verbandes Haus & Grund: "Es vergeht praktisch kein Tag, an dem wir nicht mit Fällen konfrontiert sind, wo Wärmepumpen nicht in Betrieb genommen werden können, weil das Stromnetz nicht ausreichend ist, weil die letzten 100, 200 Meter bis zum Verteilknoten nicht ausreichend sind, weil eben inzwischen schon viele Wärmepumpen eingebaut werden. Und deswegen brauchen wir dringend eine Ertüchtigung der Energienetze in Deutschland. Sonst lässt sich die Wärmewende definitiv nicht umsetzen."

Zumindest in Flossenbürg geht es nach monatelangem Warten voran. Werner Rosner hat für sich und seine Schwester Irmgard Heinrich Druck beim Netzbetreiber gemacht, sogar dem Vorstand geschrieben. Mit Erfolg: Der Zweirichtungszähler wird installiert.

Nach den Dreharbeiten von "report München" wurde auch bei weiteren Betroffenen der Zähler installiert. Der zuständige Netzbetreiber teilte außerdem auf Nachfrage mit, in Flossenbürg würden derzeit Trafostationen erneuert und Kabel verstärkt.