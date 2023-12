Falscher Bahn-Mitarbeiter fährt im Lokführerstand mit

Ein 19-Jähriger wollte offenbar unbedingt einmal im Lokführerstand mitfahren und hat sich deshalb unberechtigterweise als Mitarbeiter der Deutschen Bahn ausgeben.

Wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mitteilte, war der junge Mann am Freitag in einen Zug von Würzburg in Richtung Ansbach gestiegen. Er war mit einer Weste mit dem Logo des DB-Restaurants bekleidet und gab sich als Bahn-Auszubildender aus. Daraufhin ließ der Lokführer den 19-Jährigen im Führerstand mitfahren. Doch nach einer Weile kamen ihm Zweifel an dessen Glaubwürdigkeit.

DB-Weste des 19-Jährigen wurde eingezogen

Der Lokführer rief die Bundespolizei. Dieser gegenüber konnte sich der vermeintliche Bahn-Mitarbeiter weder als solcher ausweisen noch Fragen beantworten. Daraufhin soll er die Beamten bedroht und beleidigt haben.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung. Die Weste mit DB-Logo wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach beschlagnahmt.