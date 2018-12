Faktenfuchs: Wie klimaschädlich ist Skifahren?

Der Start in die Skisaison hat sich in mehreren bayerischen Skigebieten verzögert. Die Temperaturen waren zu hoch, die Schneedecke zu gering. Die Durchschnittstemperatur schwankt von Jahr zu Jahr, über die letzten Jahrzehnte ist der Trend aber eindeutig: Es wird wärmer, die Schneemenge nimmt ab. Wenn es weniger Naturschnee gibt, müssen die Skigebiete mit Kunstschnee nachhelfen. Der Klimawandel wirkt sich also auf das Skifahren aus. Aber welchen Einfluss hat das Skifahren auf den Klimawandel? Um diese Frage beantworten zu können, muss man den Energiebedarf aller mit dem Skifahren verbundenen Aktivitäten berechnen. Vereinfacht gesagt hängt der CO2-Fußabdruck eines Skiurlaubs von folgenden Faktoren ab:

Verkehrsmittel für die Anreise

Dauer des Urlaubs

Art und Ausstattung der Unterkunft

gewählte Verpflegung

Temperatur und damit Energiebedarf für Pistenpräparierung

Ein Großteil der Energie in Deutschland wird nach wie vor mit fossilen Brennstoffen wie Braunkohle, Steinkohle und Erdgas erzeugt. Dabei gelangt Kohlenstoffdioxid (CO2) in die Atmosphäre, ein Treibhausgas, das maßgeblich zur Erderwärmung beiträgt. Diese Energiemenge lässt sich anhand des CO2-Rechners des Umweltbundesamtes in einen Pro-Kopf-Ausstoß für fast jede Aktivität umrechnen. So kann man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln. Im Schnitt ist jeder Deutsche für einen CO2-Ausstoß von knapp 12 Tonnen im Jahr verantwortlich. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß pro Kopf bis 2050 um 95 Prozent zu reduzieren, dann bliebe nur noch ein “CO2-Budget” von einer Tonne übrig.

Der WWF hat für verschiedene Urlaubsszenarien den CO2-Fußabdruck ermittelt. Im Szenario “Skispaß in Vorarlberg” fährt der Dresdner Ronny alleine mit dem Auto 700 Kilometer nach Lech in Vorarlberg, um dort eine Woche Skiurlaub zu machen. Dabei verursacht er 422 kg CO2-Ausstoß: 296 kg für die An- und Abreise, 85 kg für die Unterkunft, 32 kg für die Verpflegung und 10 kg für die Aktivitäten vor Ort.

Die meisten Skifahrer reisen mit dem Auto an

Auch wenn nicht jeder Skiurlauber eine so weite Anreise hat wie in diesem Beispiel: Touristen aus Deutschland, die in Bayern Winterurlaub gemacht haben, waren laut Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen im Schnitt 417 km unterwegs, bei Winter-Alpenurlauben waren es es 504 km. 85% der Alpenurlauber reisten mit dem PkW an. Die Anreise per Auto verursacht fast immer den größten Anteil an CO2-Emissionen. Ein Mittelklasseauto stößt ungefähr 200 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Je mehr Leute mitfahren, desto geringer der Pro-Kopf-Ausstoß. Bei Bayern, die im eigenen Bundesland Skiurlaub machen, ist die Anfahrt kürzer - und damit der CO2-Ausstoß niedriger.

In Bayern wird öfter kürzer Winterurlaub gemacht

Allerdings geht der Trend dazu, häufiger kürzere Winterurlaube zu machen. In ganz Bayern hat die Zahl der Ankünfte im Winterhalbjahr (1.11. bis 30.4. des Folgejahres) seit dem Jahr 2000 um 63 Prozent zugenommen. Die durchschnittliche Zahl der Übernachtungen ist im gleichen Zeitraum aber um mehr als 20 Prozent zurückgegangen: Dauerte der durchschnittliche Winterurlaub in der Saison 2000/01 noch 3,12 Tage, waren es 2017/18 nur noch 2,47 Tage.

Einen großen Einfluss auf den persönlichen CO2-Fußabdruck hat auch die Wahl der Unterkunft. Je größer das Hotel und je umfangreicher die Infrastruktur (Wellness-Bereich, Restaurants, Freizeitmöglichkeiten), desto höher der Energieverbrauch. Im Winter kommen die Heizkosten dazu.

Auch beim Essen schlägt sich der Standard des Hotels nieder. Wie viele (warme) Mahlzeiten gibt es, in welchen Mengen, wie viel davon wird weggeschmissen? Wer viel Fleisch isst, hat einen größeren CO2-Abdruck als ein Vegetarier. Das gilt auch für die Verpflegung auf den Skihütten.