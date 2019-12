Ab auf die Piste: Start der Skisaison im Allgäu

Zum Nikolaustag heißt es: Ab auf die Piste. Denn im Allgäu beginnt heute offiziell die Skisaison. Die kalten Temperaturen in den letzten Tagen sorgten dafür, dass Kunstschnee produziert werden konnte. Außerdem haben die Niederschläge einiges an Neuschnee in die Berge gebracht.

Immer mehr Skilifte öffnen

Heute eröffnet die Kanzelwandbahn im Skigebiet Oberstdorf/Kleinwalsertal. Zusammen mit dem Sessellift Zwerenaplbahn bringt der Lift die Skifahrer nach oben. Dort hat dann die Abfahrt Nummer 14, die sogenannte Zwerenalp-Piste, geöffnet. Im Skigebiet Grasgehren bei Obermaiselstein läuft außerdem der Viererlift. Hier liegen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Die Schwärzenliften in Eschach haben heute ebenfalls geöffnet.

Weiter geht es dann morgen am Nebelhorn. Dort ist die Piste Nummer 2 geöffnet. Doch nicht nur für Wintersportler ist diese Information interessant, auch Fußgänger können mit der Gipfelbahn ganz nach oben fahren. Auch die Hörnerbahn bei Bolsterlang startet in die neue Saison.

Mögliche Lösung für umstrittene Skischaukel

Das Skigebiet bei Obermaiselstein war in den vergangenen Jahren immer wieder wegen der umstrittenen Skischaukel am Riedberger Horn in den Schlagzeilen. Inzwischen setzt man hier auf Dialog mit Naturschützern. Der schon genehmigte Schneiteich für die Kunstschneeproduktion wird nach Angaben des Liftbetreibers nun doch nicht gebaut, eine Alternative dazu wird mit den Naturschutzverbänden und Grundbesitzern gemeinsam erarbeitet.

Zugspitze eröffnete früher

Als erstes Skigebiet in Deutschland startete die Zugspitze schon vor kurzem in die Wintersaison. Bereits Mitte November konnten Skifahrer und Snowboarder dort ihre ersten Schwünge ziehen. Damit konnte die Saison früher starten als im letzten Jahr. Damals mussten die Betreiber den Start wegen des warmen Wetters nach hinten verschieben.

In diesem Jahr fahren die Wintersportler zum Teil sogar auf Schnee vom Vorjahr. Die Bayerische Zugspitzbahn legte zum Ende der vergangenen Saison erneut Schneedepots mit Schnee der letzten Saison an; er sorgt nun für eine gute Unterlage.

Wintersportler sorgen für Staus

Mit dem Wintersport beginnt auch wieder das Stop and Go auf den Straßen. Verschärft werden könnte das in diesem Jahr durch die neuerlichen Fahrverbote in Tirol für den Ausweichverkehr. Zwischen dem 21. Dezember und dem 12. April sperrt das österreichische Bundesland an 17 Wochenenden und rund um zahlreiche Feiertage zahlreiche Ausweichrouten über die Dörfer, Reisenden ohne Ziel in den betreffenden Gemeinden müssen auch bei Stau auf der Autobahn bleiben.