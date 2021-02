Faktenfuchs: Corona-Tote ohne positiven Test?

Covid-Tote ohne PCR-Test nicht Teil der RKI-Statistik

Die Anschuldigung, dass die Krankenhäuser durch solche Fälle die Zahl der Corona-Toten steigere, entbehrt gerade im Fall der angeblichen Schwiegermutter jeglicher Grundlage. Eine Person, die aufgrund des klinischen Befundes eindeutig an ihrer Covid-Erkrankung gestorben ist, zuvor aber nicht positiv getestet wurde, zählt nicht als vom RKI ausgewiesener Covid-19-Todesfall. Nur Verstorbene, die zuvor einen positiven PCR-Test hatten, werden in der offiziellen Statistik erfasst. Das bestätigen RKI, LGL und das betroffene Krankenhaus in Rosenheim übereinstimmend dem #Faktenfuchs. Das Krankenhaus schreibt in Hinblick auf den im Video thematisierten Fall: “Die im Video genannte Patientin wurde dementsprechend korrekterweise nicht dem Gesundheitsamt gemeldet.”

Belege für seine Anschuldigungen und Behauptungen liefert der Mann in dem Video nicht. Am Ende des Videos räumt er sogar ein, der Totenschein sei noch gar nicht ausgestellt, er sei "falsch informiert worden". In einem zweiten Video, das sich einige Tage nach dem ersten verbreitet, sagt der Mann, die Angehörigen hätten nun Unterlagen vom Krankenhaus angefordert. Konkrete Angaben zum Fall der angeblichen Schwiegermutter, wie etwa, dass zwei Tests negativ waren, lassen nicht überprüfen - das Klinikum macht aus Datenschutz- und Schweigepflichtsgründen keine Angaben.

Telefonmitschnitt mit möglichen juristischen Folgen

Dass der Mann das Gespräch mit dem Rosenheimer Arzt per Video mitgeschnitten hat, könnte Folgen für ihn haben. Denn: Solche Mitschnitte ohne Einwilligung des Gesprächspartners sind in Deutschland verboten. Das betroffene Klinikum hat dem #Faktenfuchs bestätigt, dass es eine Unterlassungsverfügung anstrebt und sich vorbehält, auch strafrechtliche Schritte einzuleiten.

Eine Sprecherin des Klinikums schreibt außerdem, dass man trotz des Vorfalls weiter telefonisch Auskünfte an Angehörige geben werde.

Fazit

Die Aussagen des Mannes in dem Video über drei angeblich erforderliche positive Corona-Testergebnisse sind falsch. Manche Aussagen zu dem konkreten Fall der angeblichen Schwiegermutter lassen sich nicht überprüfen. Die Aussagen des Arztes in dem Video sind korrekt: Es bedarf keines positiven Tests, um klinisch eine Covid-19-Erkrankung bzw. den Tod daran zu diagnostizieren. Diese Personen, von denen kein positiver PCR-Test vorliegt, werden statistisch jedoch nicht als Corona-Tote ausgewiesen, wie RKI und LGL bestätigen. Das Krankenhaus bestätigt, dass dies auch bei der im Video thematisierten Patientin der Fall gewesen sei. Die Behauptung des Mannes, seine Schwiegermutter solle zu einer Corona-Toten umdeklariert werden, um die Zahlen nach oben zu treiben, ist damit widerlegt.

Hinweis: In diesem #Faktenfuchs haben wir zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten gewisse Quellen nicht verlinkt. Die im Titelbild verwendete Szene des Videos wurde stark verfremdet, damit sich die missbräuchlich entstandene Aufnahme nicht noch weiter verbreitet.