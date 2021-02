BR24Live: Bayern lockert Ausgangssperre, Schulen öffnen ab 22.2.

Die bayerische Staatsregierung hat sich in der Kabinettssitzung am Donnerstag auf gelockerte Corona-Maßnahmen verständigt. Die nächtliche Ausgangssperre soll künftig nur in Regionen mit einer Inzidenz über 100 gelten und erst ab 22 Uhr. Zudem können Grundschulen und Kitas bereits ab dem 22. Februar wieder öffnen. Auch da gilt die Inzidenz von 100. Der Lockdown wird auch in Bayern bis zum 7. März verlängert.

Söder: "Lage für Bayern hat sich deutlich verbessert"

Söder begann mit einer guten Nachricht: "Die Lage für Bayern hat sich deutlich verbessert", die dunklen Stunden des Dezembers seien vorbei. Söder fuhr fort, die Menschen seien müde, gestresst und genervt. Eigentlich sei eine No-Covid-Strategie wie in Neuseeland oder Australien am besten, so Söder. Doch man müssen auch die Menschen im Blick haben. Es gehe nun darum, bei den Öffnungen klug vorzugehen und aber auch Perspektiven aufzuzeigen. Dabei sei die 7-Tage-Inzidenz der entscheidende Punkt.

Ausgangssperre bei Inzidenz über 100 und erst ab 22 Uhr

Die nächtliche Ausgangssperre habe sich als extrem wirksam erwiesen. Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Corona-Zahlen gelte die Ausgangssperre ab kommendem Montag aber nur noch in Corona-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz ab 100 – und dann auch nicht mehr ab 21 Uhr, sondern erst ab 22 Uhr bis 5 Uhr.

Die nächtliche Ausgangssperre in Bayern war zuletzt immer mehr ins Wanken geraten, nachdem in Baden-Württemberg der Verwaltungsgerichtshof die Verordnung gekippt hatte.

Schul- und Kita-Öffnungen ab 22. Februar

Gestern noch hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Corona-Gipfel bekräftigt, bei der Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten vorsichtiger als andere Bundesländer zu sein. Nun ist der Präsenzunterricht an bayerischen Schulen bereits wieder ab dem 22. Februar wieder möglich.

Das gilt nun zusätzlich auch für Abschlussklassen an Realschule (10. Klasse) und Mittelschulen (9. und 10. Klasse), dort soll es dann Wechselunterricht geben, aber nur wo die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Gleiches gelte für Grundschulen, dort könne ab dem 22. Februar wieder Wechselunterricht stattfinden. Für Abschlussklassen in Gymnasien und FOS/BOS gilt der Wechselunterricht bereits.

An Schulen, wo der Abstand von 1,5 Metern möglich sei, werde der Unterricht im Präsenzunterricht stattfinden und nicht nur im Wechselunterricht, so Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf der Pressekonferenz.

Schule sei kein "Versuchslabor", dennoch wolle man die Bildungsqualität halten, so Söder auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Aber man müsse auch Schäden bei kleineren Kindern im Blick haben und sich um nicht so bildungsstarke Familien kümmern.

Auch Kitas dürfen ab dem 22. Februar wieder öffnen, wo die Inzidenz es möglich mache. Eltern, die aus freien Stücken ihre Kinder nicht in die Betreuungseinrichtungen bringen, sollen die Gebühren vorläufig weiter erstattet werden, so Söder.

Mutation hat in Teilen Nordostbayerns die Oberhand

Die stärker ansteckende Coronavirus-Variante aus Großbritannien hat nach Angaben von Söder in einigen ostbayerischen Regionen bereits die Oberhand gewonnen. In den nordostbayerischen Regionen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth an der Grenze zu Tschechien betrage der Anteil der Mutation an den positiven Fällen bereits 40 bis 70 Prozent.

Söder sagte, man wolle mit Sachsen und dem Bund zusammen, um Tschechien und Österreich zu Mutationsgebieten erklären zu können. Dann wäre eine Einreise nur noch mit negativem Test möglich. Söder sprach in diesem Zusammenhang von "stationären Grenzkontrollen".