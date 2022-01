Faire Mode kaufen oder Altes reparieren - was ist nachhaltiger?

Reparieren statt wegwerfen wird zur Lebenseinstellung

"Immer mehr junge Mädchen bringen Sachen von ihrer Oma her, die wir anpassen", sagt Anne. Ein Trend, wie sie beobachtet: Früher seien vor allem ältere Menschen gekommen, um Klamotten reparieren zu lassen – weil man nichts wegwerfen wollte. Heute gehört das für viele junge Menschen zur Lebenseinstellung dazu. Anne kann das gut nachvollziehen: "Man kann nicht immer kaufen und wegschmeißen und kaufen und wegschmeißen. Sonst platzt die Welt irgendwann oder das Meer quillt über."

Viele Möglichkeiten, um Kleidung bewusster zu konsumieren

Was am Ende tatsächlich nachhaltiger ist, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und fängt bereits bei der Herstellung der Stoffe an: In Funktionskleidung sind Kunststoffe verarbeitet, während bei der Baumwoll-Herstellung Pestizide ins Grundwasser gelangen. Bei Färbemethoden werden noch immer giftige Inhaltsstoffe verwendet und die Arbeitsbedingungen in den Fabriken in Bangladesch sind katastrophal. Und die Frage der Nachhaltigkeit endet erst beim Verbraucher, eingepackt in Plastiktüten oder nicht.

Der Verbraucherservice Bayern etwa empfiehlt auf ein Öko-Siegel zu achten, wiederzuverwerten, zu tauschen, zu schenken oder schlicht weniger zu kaufen. Ganz allgemein lässt sich also sagen, dass Qualität in jedem Fall nachhaltiger ist als Quantität.