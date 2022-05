Fahrtüchtig am Steuer: Viele Polizeikontrollen in Schwaben

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten beteiligt sich am Aktionstag "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick", der in ganz Deutschland durchgeführt wird.

Polizeikontrollen: Alkohol? Drogen? Lenkzeiten überschritten?

An 70 Stellen im Allgäu und den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg wird am Donnerstag kontrolliert: Sind die Fahrer alkoholisiert? Haben sie eventuell Drogen genommen? Oder - und hier sind besonders die Lkw-Fahrer im Blick - sitzen sie schon viel zu lang hinterm Steuer? Gerade in diesen Fällen passiert es nämlich laut Polizei immer wieder, dass die Fahrer aufgrund von Übermüdung Stau-Enden übersehen und es zu schweren Unfällen kommt.

Alltag auf Bayerns Straßen - Alkohol und Drogen am Steuer

Im vergangenen Jahr schrieb die Polizei mehr als 30.000 Anzeigen im Freistaat, weil unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren wurde. Es kam zu 5.000 Unfällen, bei denen Alkohol, Drogen oder beides im Spiel waren. 34 Menschen ließen ihr Leben.

Mehr Kontrollen der Polizei im Mai

Die Schwerpunktkontrollen bilden nur den Auftakt, im gesamten Monat Mai wird die Polizei verstärkt darauf achten, dass nüchtern gefahren wird. Die Polizei will damit die Verkehrssicherheit erhöhen und schwere alkohol- oder drogenbedingte Unfälle, sowie Unfälle wegen Übermüdung verhindern.