Fäkalkeime: Badeverbot am Grüntensee sorgt für Ärger

Normalerweise ist auf der Liegewiese am Grüntensee-Ufer zwischen all den Handtüchern kaum mehr ein Platz frei, überall gutgelaunte Badegäste. Jetzt aber: gähnende Leere und Schilder mit der Aufschrift Badeverbot. Denn seit Montagnachmittag (21.8.) ist das Südufer des Sees gesperrt. Das Oberallgäuer Gesundheitsamt hatte bei Routinekontrollen festgestellt, dass die zugelassene Höchstmenge an Fäkalkeimen um das Dreifache überschritten wird.

Fäkalkeime können zu Durchfall und Erbrechen führen

Ein Badeverbot ist unter diese Voraussetzungen unumgänglich, sagt Gesundheitsamtsleiter Ludwig Walters: "Auch wenn man es nicht möchte, üblicherweise schluckt man ein bisschen was beim Baden. Und je mehr Wasser ich schlucke, umso mehr Erreger nehme ich auf." Ab einer gewissen Menge kann das dann zur Erkrankung führen - bei diesen Fäkalkeimen üblicherweise zu Erbrechen und Durchfällen.

Schwimmen und Baden: Diese Krankheitskeime lauern im Wasser

Campingplatz-Besucher reisen ab und stornieren

Die Urlauber am Campingplatz Grüntensee International, der am betroffenen Südufer liegt, können sich wegen des Badeverbots nicht abkühlen. Weiter nördlich am Seeufer ist die Belastung so gering, dass man baden könnte. Extra dorthin auszuweichen, ist vielen Gästen am Campingplatz allerdings zu viel Aufwand, sie reisen ab oder stornieren schon vor der Anreise, klagt die Campingplatz-Betreiberin Brigitte Seefelder. Sie betont, dass der Campingplatz für die Fäkalkeime im Wasser nichts könne. Sie denkt, dass der Kot von Wasservögeln schuld ist.

Was sind die Ursachen für die Fäkalkeime?

Dass Wasservögel die Ursache sein könnten, dem widerspricht der Landesbund für Vogelschutz. Dazu reiche die Größe der Vogelkolonien am Grüntensee nicht aus. Als weitere mögliche Ursachen stehen Gülleeintrag durch kleine Zuflüsse und der niedrige Wasserstand im Mündungsbereich der Wertach im Raum. Eindeutig nachgewiesen ist keine der drei Möglichkeiten.

Die Wertacher Bürgermeisterin Gertrud Knoll ist ratlos: "Klar können wir selber auch Wasserproben nehmen und ans Labor geben. Das haben wir auch im vergangenen Jahr an verschiedenen Stellen gemacht, wo wir gemeint haben, da könnte vielleicht eine Ursache dafür sein. Aber die Proben haben keine Erkenntnisse gebracht."

Knolls Wunsch: Dass der See in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt im Herbst ausgebaggert werden kann. Dann wäre er im Mündungsbereich nicht mehr so niedrig und das Wasser könnte sich besser durchmischen. Auch die Campingplatzbetreiberin und ihre Gäste hätten dann zumindest die Hoffnung, dass im kommenden Jahr kein Badeverbot nötig ist.