Schwimmen und Baden: Diese Krankheits-Keime lauern im Wasser

Tragen Sie Badeschuhe und trocknen Sie Ihre Füße immer gut ab - vor allem zwischen den Zehen. Wenn Sie zu Fußpilz neigen, können Sie danach noch ein Desinfektionsspray benützen, einwirken lassen und nochmals abtrocknen. Fußpilzsalben ausreichend lange und nach Vorschrift anwenden. Cremen Sie trockene Füße auch immer mal wieder ein.

Durchfall und Erbrechen

Im Wasser befinden sich auch Darmkeime wie Coli-Bakterien. Trotz größter Hygiene befinden sich am menschlichen Körper oft winzige Mengen an Fäkalien, die sich im Poolwasser verteilen und auch schon in kleinsten Mengen zu Erbrechen und Durchfall führen können. Dagegen lässt sich kaum etwas tun. Badewasser sollte möglichst nicht geschluckt werden.

Neben Durchfall und Erbrechen können Coli-Bakterien bei Frauen weitere leidige Schwimmbadprobleme auslösen.

Scheideninfektion und Blasenentzündung

Jucken, Brennen oder Schmerzen im Intimbereich sind Anzeichen für eine Scheideninfektion. In einer gesunden Scheidenflora befinden sich Milchsäurebakterien, die für ein saures Milieu sorgen. Das erschwert es Erregern, sich zu vermehren. Haben Frauen zu wenig davon, betroffen sind vor allem Diabetikerinnen, Schwangere und ältere Frauen, haben Erreger leichtes Spiel – so wie im Schwimmbad. Außerdem können Erreger in die Harnblase aufsteigen und so eine Blasenentzündung hervorrufen.

Frauen, die zu Blasenentzündung und Scheideninfektionen neigen, sollten beim Baden darauf achten, nicht zu lange im Wasser zu bleiben, nasse Badesachen auszuziehen, sich abzutrocknen und trockene, warme Wäsche anzuziehen. Kühlt der Unterleib aus, verlangsamt sich die Durchblutung des Beckenbereichs und Keime können besser angreifen.

Chlor-Allergie

Eine Chlor-Allergie im eigentlichen Sinne ist extrem selten. Chlor und chemische Chlor-Verbindungen können aber Haut und Atemwege reizen - vor allem bei Menschen mit trockener Haut, Asthmatikern und Allergikern.

Bevorzugen Sie Freibäder oder gut gelüftete Bäder. Testen sie verschiedene Bäder, nicht überall sind die Verhältnisse gleich. Trinken Sie viel, um die ausgespülten Schleimhäute wieder zu befeuchten. Besitzen Sie einen eigenen Pool, dann achten Sie auf regelmäßige Belüftung und Reinigung.

"Whirlpool-Dermatitis"

Keime lauern auch gerne im Whirpool. In der Wärme vermehren sie sich besonders schnell. Sind die Pools schlecht gewartet, kann der Besuch unangenehme Folgen haben. Es droht eine Dermatitis, ein lästiger Hautausschlag mit Bläschenbildung, für Laien sieht es aus wie ein Stich. Die Infektionskrankheit tritt meist wenige Stunden nach dem Pool-Besuch auf.

Meist heilt so eine Dermatitis nach ein paar Tagen spontan von selbst ab. Ist man verunsichert oder bessern sich die Symptome nicht, sollte man zum Hautarzt. In hartnäckigen Fällen müssen gegebenenfalls Antibiotika eingesetzt werden.

Wer vorbeugen will, sollte im Zweifel auf den Besuch im Whirpool verzichten. Wer das nicht will, sollte sich in jedem Fall nach dem Baden gründlich abduschen. Chlor kann die Haut austrocknen und reizen, deshalb sollte man sich nach dem Baden im Chlorwasser immer gut abduschen und die Haut anschließend mit Feuchtigkeit versorgen.

Besonderheit am Badesee

Was man trotz traditionell guter Qualitätsurteile für Bayerns Badestellen nicht vergessen sollte: Ein Badesee ist kein Freibad, natürliches Wasser kein Trinkwasser - es ist weder aufbereitet, noch desinfiziert. Auch wenn Schwimmer versuchen sollten, kein Wasser zu schlucken, passiert es hin und wieder doch. Das birgt bei Badeseen ein paar Risiken. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte nur in ausgewiesenen Badegewässern schwimmen gehen.

Achtung, Wasservögel!

Seien Sie vorsichtig an Weihern und Teichen: Wo sich viele Wasservögel tummeln, ist die Konzentration an Fäkalbakterien höher. Verzichten Sie lieber auf ein Bad und füttern Sie die Tiere auch möglichst nicht. Brot-Reste am Ufer locken nicht nur Wasservögel an, sondern auch Ratten.

Ist die hygienische Qualität des Wassers minderwertig, tummeln sich Erreger wie Pilze, Parasiten, Fäkalbakterien, Streptokokken oder Salmonellen im Wasser. Dann ist das Erkrankungsrisiko erhöht - Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Fieber und Hautausschläge können die Folge sein.

Hohe Temperaturen können in nährstoffreichen Gewässern außerdem zu übermäßigem Algenwachstum führen. Bei fehlender Sauerstoffzufuhr beginnt die abgestorbene Biomasse auf dem Grund zu faulen, der See "kippt um". Kein angenehmes Erlebnis für die Nase - und den Körper! Das Wasser besser meiden.

Badedermatitis

Wer sich eine Badedermatitis (Zerkariendermatitis) eingefangen hat, leidet unter einem stark juckenden lokalen Hautausschlag mit Quaddeln. Dieser wird verursacht durch Larven (Enten-Zerkarien) von parasitischen Saugwürmern (Egeln), die sich in den Menschen als Zwischenwirt verirrt haben. Weil sie eigentlich auf Wasserschnecken spezialisiert sind, sterben sie im Menschen schnell ab, können aber eine allergische Reaktion wie bei Mückenstichen verursachen. Ist das Immunsystem intakt, sind Zerkarien harmlos und nicht jeder reagiert darauf. Allergiker dagegen neigen zu stärkeren Reaktionen und sollten im Notfall (Schwindel, Schweißausbruch, Fieber, Übelkeit) behandelt werden.

Zerkarien gibt es nur in Seen mit Enten. Sie vermehren sich vor allem von Juni bis September und bei Temperaturen über 24 Grad. Halten Sie sich in dieser Zeit nur kurz in flachen, schlammigen und schilfbewachsenen Uferbereichen auf und schwimmen sie schnell ins tiefere Wasser.

Kratzen sie die Quaddeln nicht auf und lassen Sie sich bei quälendem Juckreiz beruhigende Salben, Lotionen oder Antihistaminika (Tabletten) vom Arzt verschreiben. Die Badedermatitis heilt von alleine nach 10 bis 20 Tagen aus.