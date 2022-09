EU-Kommission konkretisiert Pläne für niedrigere Energiepreise

In der Energiekrise betrifft vieles auch die europäische Ebene. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre vorgeschlagenen Maßnahmen für niedrigere Energiepreise nun konkretisiert. Die Rede ist von einem "Fünf-Punkte-Plan". So sei etwa eine Sonderabgabe für Öl- und Gaskonzerne geplant, die hohe Gewinne verbuchten, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf die Politikerin.

EU: Gewinne an belastete Haushalte umleiten

Die Kommission wolle für eine gewisse Zeit die unerwarteten Gewinne, "von denen die Energieunternehmen nicht einmal geträumt hatten", an belastete Haushalte und Unternehmen umleiten, wurde die Kommissionschefin zitiert. Für eine ähnliche Maßnahme hatte sich auch die Ampelkoalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin ausgesprochen.

Von der Leyen will den EU-Staaten laut "Handelsblatt" auch Liquiditätshilfen für Versorger beihilferechtlich erleichtern. "Unsere Energiefirmen sind unverzichtbar, um die Lichter an, Häuser warm und unsere Wirtschaft am Laufen zu halten", sagte sie.

"Putin benutzt Energie als eine Waffe"

Von der Leyen hatte bereits am Montag Vorschläge angekündigt, wie die Energiepreise gesenkt werden könnten. So soll die Nachfrage nach Elektrizität in Spitzenzeiten gesenkt werden.

"Putin benutzt Energie als eine Waffe, indem er Lieferungen reduziert und unsere Energiemärkte manipuliert", schrieb von der Leyen zudem am Montag über den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf Twitter. "Er wird scheitern." Die EU-Kommission arbeite an Vorschlägen, um gefährdete Haushalte und Unternehmen dabei zu unterstützen, mit den hohen Preisen umzugehen.