Pilotenstreiks bei Lufthansa für diese Woche abgesagt

Der für diese Woche angekündigte Pilotenstreik bei der Lufthansa findet nach einer Grundsatzeinigung der Airline mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nicht statt. "Die angekündigten Arbeitskampfmaßnahmen für diese Woche werden abgesagt", erklärte die VC nach der Verhandlung am Dienstag. "Wir freuen uns, dass ein Ergebnis am Verhandlungstisch erzielt werden konnte und dadurch weitere Nachteile für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen vermieden werden können", erklärte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls.

Keine Details zur Einigung bekannt

Es sei ein umfangreiches Paket vereinbart und wichtige erste Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zusammenarbeit erzielt worden, so die Gewerkschaft. Laut der Deutschen Presse-Agentur war von einer "Teillösung" die Rede. Das Paket finanzieller und struktureller Themen sei im Kern vereinbart und müsse in den folgenden Tagen ausgestaltet werden. Zum konkreten Inhalt machte die VC zunächst keine Angaben. Auch die Lufthansa konnte sich auf Anfrage laut AFP "noch nicht äußern".

Vereinigung Cockpit hatte zweiten Streik angekündigt

Die VC hatte in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur noch durch ein "ernstzunehmendes Angebot" seitens der Lufthansa verhindert werden könne. Bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sollte demnach am Mittwoch und Donnerstag gestreikt werden, bei der Frachttochter Lufthansa Cargo einen Tag länger.

Die Lufthansa-Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag mit einer Streikaktion den Flugbetrieb der Airline weitgehend lahmgelegt.

Mit Material von Reuters, AFP und dpa.