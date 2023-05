Erste Schneepflug-Meister in Bayern gekürt

Als Julian Scharf vorsichtig die Schneepflug-Maschine an die Startposition lenkt, kommt die erste Aufregung: "Da wird mir schon etwas flau im Magen. Schauen wir mal, wer der Beste heute ist." Wer der beste Schneepflugfahrer in Bayern ist - das sollte sich am Sonntag bei der 1. bayerischen Schneepflugmeisterschaft in Marktredwitz zeigen.

Parcours stellt Arbeits-Szenarien aus dem Winterdienst nach

Insgesamt 19 Teams kamen aus ganz Bayern für das Event in die oberfränkische Kreisstadt. In einem Hindernis-Parcours musste dann ein Fahrer pro Team realitätsnahe Szenarien aus dem Arbeitsalltag meistern. Ein Beispiel: Statt einem Schneeballen wird eine Plastiktonne auf eine markierte Stelle geschoben. Oder: Das große Schneepfluggefährt muss mit der Schaufel durch enge Gasse kommen. Hier nachgestellt durch markierte Straßensperrungsplanken.

Julian Scharf tritt für seine Stadt Marktredwitz an. Seit drei Jahren arbeitet er am Bauhof. Im Wettbewerb muss er sich zunächst für das Finale qualifizieren. Die ersten drei Hindernisse meistert der 29-Jährige nicht nur schnell, sondern schafft es auch die Aufgaben exakt zu lösen. Doch dann: der erste Strafpunkt. Ein kleiner Holzklotz muss mit der riesigen Schaufel umgestoßen werden. Julian Scharf verpasst ihn nur knapp.

Psychische und physische Belastung im Winterdienst

Bei dem Wettbewerb kommt es auf Schnelligkeit und Genauigkeit an. Damit will der Organisator der Veranstaltung und Bauhofleiter, Roland Sommer, den 5.000 anwesenden Zuschauern vor allem eins zeigen: "Das Event soll zeigen, wie schwer die Arbeit von Schneepflugfahrer im Winterdienst ist. Die meisten Leute stehen dann erst auf, wenn wir schon mit unserer Arbeit fertig sind."

Deswegen soll die Wettkampf-Veranstaltung auch vor allem bei einem Thema sensibilisieren: der physischen und psychischen Belastung bei der Arbeit im Winterdienst. "Wir starten um drei Uhr, fahren in der Dunkelheit, bei Schneefall und Rundumlicht. Das ganze Zeug ist anstrengend, das kann man sich gar nicht vorstellen."

Huml: Mitarbeiter sind "Helden des Alltags"

50 Meter weiter steht fest: Julian Scharf hat es ins Finale geschafft. Dort gibt er nochmal alles: Fährt vorwärts und rückwärts um die Hüttchen herum. Schiebt die Fässer auf die Markierung. Trägt Schichten von einer Pyramide ab. Wie er es sonst bei seiner Arbeit tut - nur eben ohne Schnee.

Am Ende zahlt sich seine Mühe aus: Scharf belegt für die Stadt Marktredwitz den 2. Platz. Zusammen mit den Siegern aus dem niederbayerischen Markt Schönberg darf er Bayern im September bei der Deutschen Meisterschaft vertreten. Stellvertretend für den Schirmherr der Veranstaltung, Ministerpräsident Markus Söder, überreicht Staatsministerin Melanie Huml (CSU) den Pokal. Und bedankt sich bei allen Mitarbeitenden vom Winterdienst: "Sie sind die Helden des Alltags. Danke, dass Sie im Winter da sind, wenn wir Sie brauchen."

