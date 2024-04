Von der Daunenjacke in die Badehose: Erste Freibäder öffnen

In einigen Regionen Oberfrankens beginnt die Freibadsaison. Immerhin klettert das Thermometer zum Monatswechsel bis kurz vor die 30-Grad-Marke. Unter anderem öffnen am Mittwoch, den 1. Mai das Königsbad in Forchheim, das Ebser Mare in Ebermannstadt, das Aquarena in Zapfendorf im Landkreis Bamberg und das Waldbad Schiedateich in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof.

Im Schiedateich kann man sich im noch 14 Grad warmen Wasser erfrischen, doch dank Sonnenschein steigt die Wassertemperatur stetig an, so Bürgermeister Hans-Peter Baumann (CSU). Der Eintritt in das naturbelassene Freibad mit Wasserrutschen, 50-Meter-Bahn, Stand-Up-Paddel-Verleih und einer kleinen Gaststätte ist frei.

Tick, Trick und Track lernten im Schiedateich schwimmen

Der Schiedateich ist quasi weltberühmt: Die aus Schwarzenbach stammende Comic-Übersetzerin Erika Fuchs hat die Geschichten von Donald Duck, Mickey Maus und Co in ihre Heimat versetzt – und so lernten zum Beispiel Donalds Neffen Tick, Trick und Track im Schiedateich das Schwimmen.

Zur Eröffnung der Freibadsaison gibt es am 1. Mai ab 11 Uhr unter anderem ein Weißwurst-Frühstück und eine Schatzsuche am Kinderspielplatz. Der Schiedateich ist täglich von 10.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Freibäder öffnen am 11. oder 18. Mai

Außerdem ist am Förmitzspeicher in Schwarzenbach an der Saale ab 1. Mai auch wieder die Wasserwacht im Einsatz – an den Feiertagen und am Wochenenden sorgen die Ehrenamtlichen für die Badeaufsicht.

Der Großteil der Freibäder in Oberfranken öffnet zum 11. Mai oder spätestens zum Start in die Pfingstferien am 18. Mai.