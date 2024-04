Feuer in Hofer Schule - Polizei geht von Brandstiftung aus

Unbekannte sollen in einem Schulgebäude in Oberfranken einen Brand gelegt sowie ein rechtsextremistisches Symbol und Beleidigungen an die Wände geschmiert haben. Zudem drehten die Täter einen Wasserhahn auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Brand in Waldorfschule in Hof

Das Feuer war demnach am Sonntagnachmittag in einem Unterrichtsraum einer Waldorfschule in Hof ausgebrochen. Ein Zeuge hatte den aufsteigenden Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Kräfte der Feuerwehr Hof brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und ging zunächst von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Beleidigungen und rechtsextremistischen Symbole wurden mit einem schwarzen Filzstift und Kreide angebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Mit Informationen von dpa