Erst wählen dann feiern: Rock im Park wirbt für Briefwahl

"Hi, wir sind die Guano Apes. Ein kleiner Reminder von uns an euch. Am 9. Juni ist die Europawahl." Das kurze Video der deutschen Rockband hat innerhalb weniger Stunden 64 Herzchen und Likes auf der Facebook-Seite von Rock im Park erhalten. Die Band selbst steht am 9. Juni in Nürnberg auf der Bühne.

Musiker erinnern an Briefwahl

Und auch weitere bekannte deutsche Bands wie die H-Blockx, die am 9. Juni beim Zwillingsfestival Rock am Ring auftreten, machen auf den Social-Media-Plattformen der beiden Festivals Werbung für die Briefwahl. "Wenn man so wie ich, keine Zeit hat, ins Wahllokal zu gehen, weil man bei Rock am Ring ist, dann gibt es die Möglichkeit mit so einem Wisch hier, die Briefwahl zu beantragen", sagt etwa Henning Wehland von den H-Blockx.

Kein Stress vor den Konzerten

Die Kampagne in den sozialen Netzwerken richtet sich vor allem an ein junges Publikum. Zum ersten Mal können Menschen bei der EU-Wahl ab 16 Jahren wählen. Die kurzen Videos erreichen die Fans. Die 23-jährige Ronja aus Nürnberg hat den Aufruf bei Instagram gesehen. "Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie darauf hinweisen", sagt die 23-Jährige, die wahrscheinlich Briefwahl beantragen wird. Der langjährige Rock-im-Park-Fan Thomas aus Fürth findet es schade, dass es überhaupt nötig ist, für die Wahl zu werben. Der 61-Jährige hat bereits per Brief gewählt: "Meine Frau und ich hätten auch vor den ersten Bands noch ins Wahllokal gehen können, aber haben uns gedacht, lieber kein Stress, ausschlafen und in Ruhe frühstücken."

Junge Wähler im Fokus

Das Europäische Haus in Berlin hat die Kampagne ins Leben gerufen. Es ist eine Einrichtung, die parteipolitisch unabhängig ist und für eine hohe Wahlbeteiligung wirbt. Über Jahre schwächelte diese bei EU-Wahlen und lag in Deutschland bei unter 50 Prozent. Erst 2019 gaben wieder mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. "Die größten Zuwächse gab es bei den Erstwählern. Sie stimmen zwar noch immer nicht so häufig ab wie ihre Eltern oder Großeltern aber das Interesse ist bei der Gruppe der jüngsten Wähler sehr stark gewachsen", berichtet Thilo Kunzemann, Pressereferent des Europäischen Parlaments.

Demokratisches Europa als Voraussetzung für Festivals

Themen wie Klima und Umweltschutz haben 2019 die Wähler bewegt, so Kunzemann. Außerdem habe der Brexit viele verunsichert. "Es hat gezeigt, dass die EU nicht in Stein gemeißelt ist, und man sich dafür auch einsetzen muss", sagt Kunzemann. Zusammen mit den Musikfestivals hofft das Europäische Haus, wieder viele junge Menschen zum Wählen zu bewegen und setzt dabei auf Authentizität. "Unserer Erfahrung nach sind solche Appelle und Aufrufe immer dann am wirkungsvollsten, wenn sie aus eigenem Antrieb kommen und nicht gekaufte Werbung sind", so Kunzemann. Auch den Machern von Rock im Park und Rock am Ring ist die Kampagne wichtig: "Wir sind fest davon überzeugt, dass nur in einem demokratischen Europa der offenen Grenzen unsere Festivals Rock im Park und Rock am Ring überhaupt stattfinden können", betont Festivaldirektorin Jana Posth.

Das Festival Rock im Park beginnt am 7. Juni. An den drei Festivaltagen erwarten die Veranstalter mehr als 70.000 Besucher. Beim Zwillingsfestival Rock am Ring kommen jedes Jahr rund 90.000 Musikfans.