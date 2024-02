Nächstes Opfer der "Bier-Kurve": Lkw verliert Hunderte Kästen

Hunderte Liter Bier und kiloweise Scherben: Ein Sattelzug hat in einer Auffahrt zur A70 im oberfränkischen Landkreis Kulmbach einen Teil seiner Ladung verloren. Hunderte Bierkästen stürzten auf die Straße, zahlreiche Flaschen gingen zu Bruch.

Aufwändige Bergungsarbeiten

Die Scherben und das ausgelaufene Bier machten die Auffahrt für Stunden unpassierbar, teilte die Polizei mit. Der schief stehende Auflieger musste zunächst per Hand entladen werden, damit er geborgen und abgeschleppt werden konnte.

Nach Angaben der Polizei war die Ladung des Sattelschleppers mangelhaft gesichert. Hinweise auf zu schnelles Fahren fanden sich nicht. Der 50-jährige Fahrer musste ein Bußgeld entrichten. Der Schaden liegt bei rund 35.000 Euro.

Unfall in der "Bier-Kurve"

In den vergangenen Jahren kam es an der im Volksmund längst als "Bier-Kurve" bekannten Auffahrt zur A70 immer wieder zu Unfällen mit Bier-Transportern. In den meisten Fällen war nach Angaben der Polizei die schlechte Sicherung der Fracht der Grund dafür, dass sich teils große Mengen Bier über die Fahrbahn ergossen. Den Namen "Bier-Kurve" trägt die Autobahnauffahrt bei Neudrossenfeld allerdings nicht ganz zurecht. Lastwagen haben an dieser Stelle auch schon ganz andere Ladung verloren, darunter auch Holz und Beton.