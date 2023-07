200 Kisten Bier auf Straße: Nächster Unfall in der "Bier-Kurve"

Ein Sattelzug hat am Montagmorgen in einer Kurve bei Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach 200 Bierkisten verloren. Der 62 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war aus Richtung Kulmbach kommend von der B85 auf die A70 aufgefahren, als die nach Angaben der Polizei unzureichend gesicherten Bierkisten die Bordwand durchbrachen und auf der Straße und dem angrenzenden Grünstreifen landeten.

Mehrere Hundert Liter des überwiegend alkoholfreien Bieres verdunsteten beziehungsweise versickerten demnach schnell. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und Straßenmeisterei waren mehrere Stunden lang mit der Beseitigung von Scherben und zerbrochenen Flaschen beschäftigt. Während dieser Zeit blieb die Auffahrt zur A70 in Richtung Bamberg komplett gesperrt.

Nächster Unfall an der "Bier-Kurve" bei Kulmbach

In den vergangenen Jahren kam es an der im Volksmund längst als "Bier-Kurve" bekannten Auffahrt zur A70 immer wieder zu Unfällen mit Bier-Transportern. In den meisten Fällen war nach Angaben der Polizei die schlechte Sicherung der Fracht der Grund dafür, dass sich teils große Mengen Bier über die Fahrbahn ergossen. Den Namen "Bier-Kurve" trägt die Autobahnauffahrt bei Neudrossenfeld allerdings nicht ganz zurecht. Lastwagen haben an dieser Stelle auch schon ganz andere Ladung verloren, darunter auch Holz und Beton.

Häufig und so auch in diesem Fall, sind es nicht die eigenen Fahrer der Kulmbacher Brauerei, sondern das Personal von Speditionsfirmen, das die Kurve unterschätzt und Ladung verliert.

Bierflaschen im Wert von mehreren Tausend Euro kaputt

In diesen, wie auch im aktuellen Fall erwarteten die Fahrer ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Sicherung der Ladung. Bei dem Unfall am Montagvormittag entstand an dem Sattelzug ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Den Wert der kaputt gegangenen Ladung konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. 200 Kisten Bier kosten im Handel derzeit rund 3.200 Euro.