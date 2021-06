Erneut schwere Unwetter über Niederbayern: Große Schäden

Schwere Unwetter haben in Teilen Niederbayerns erneut schwere Schäden angerichtet. Am frühen Dienstagabend waren die Landkreise Passau und Rottal-Inn betroffen, in der Nacht dann Landshut und Straubing-Bogen. Die Aufräumarbeiten werden auch heute noch andauern.

Golfballgroße Hagelkörner

Besonders betroffen war am Dienstagabend die Gemeinde Neuburg am Inn im Landkreis Passau. Über dem Ortsteil Neukirchen am Inn entlud sich um 19 Uhr ein kurzes, aber äußerst heftiges Gewitter. Ein schwerer Hagelsturm richtete enorme Schäden an. Auch ein Impfbus wurde schwer beschädigt. Es kam zu Überflutungen. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar. Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt und umgestürzte Bäume beseitigt werden.