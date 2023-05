Erneut Massenschlägerei zwischen Fans des FCB und 1860 München

Am Mittwochabend ist es in der Nähe des Grünwalder Stadions zu einer Schlägerei zwischen Fans des FC Bayern München und des TSV 1860 München gekommen. Es ist innerhalb weniger Tage das zweite gewaltsame Aufeinandertreffen von Anhängern beider Vereine.

Schlägerei mit 60 bis 80 Personen

Wie die Polizei heute berichtete, waren an der kurzzeitigen Auseinandersetzung am Wettersteinplatz rund 60 bis 80 Personen beteiligt. Als die Polizei eintraf, zogen sich die Gruppen zurück. Der Polizei wurde ein Verletzter bekannt, der einen Faustschlag erhalten hatte. Die Polizei nahm sechs Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahre vorübergehend fest. Sie gehören laut Präsidium der Fan-Szene der Sechziger an. Sie wurden wegen Landfriedensbruchs angezeigt.

Vor der Auseinandersetzung hatte die zweite Mannschaft des FC Bayern im Grünwalder Stadion gegen den FC Pipinsried (Regionalliga) gespielt. Vor zehn Tagen hatte sich in Sendling eine Schlägerei zwischen mehreren Dutzend Anhängern beider Vereine zugetragen.