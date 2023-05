Angebliche Heizungsspionage: Auch Bayern erhebt Daten

In Bayern erheben Schornsteinfeger die Daten

Die bayerische Regelung sieht so aus: Nach Artikel 6 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes müssen die Bezirksschornsteinfeger Daten über jede einzelne Heizung ermitteln und in elektronischer Form an das Landesamt für Statistik schicken, "zum Zweck einer räumlich hochaufgelösten Energie- und Emissionsberichterstattung". Erhoben wird dabei, um welche Heizungsart es sich handelt, welchen Brennstoff sie nutzt, die Nennwärmeleistung, das Alter der Anlage, der Standort und die Anschrift. Außerdem "Angaben über ihren Betrieb".

Den tatsächlichen Energieverbrauch will nur der Bund wissen

Eine Sprecherin des bayerischen Landesamts für Statistik erläuterte auf BR-Nachfrage, dass damit technische Daten gemeint seien, aber nicht Angaben zum tatsächlichen Energieverbrauch oder Betriebsstunden. Auch das Ergebnis der Kaminkehrer-Prüfung der Feuerstätten werde nicht weiter gemeldet. Tatsächlich erhoben wurden in Bayern bisher noch keine Heizungsdaten, das genaue Verfahren werde noch konzeptioniert. Der Gesetzesentwurf aus dem Bundesbauministerium sieht dagegen vor, dass auch der Energieverbrauch der letzten drei Jahre übermittelt werden soll. Hier liegt der einzige wesentliche Unterschied zwischen Bayern und dem Bund, was die Erhebung von Wärmedaten aus Haushalten angeht.

Energiewirtschaft: Sparsam mit Daten umgehen

Der Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), Detlef Fischer, glaubt nicht, dass diese Verbrauchsdaten für die Planung von Netzen erforderlich sind. Die könnten sich ohnehin schnell ändern, wenn Menschen umziehen oder sich die Lebensumstände wandeln. Er plädiert dafür, bei der Wärmeplanung möglichst sparsam mit Daten umzugehen: "Die Bundesregierung schießt bei der Datenerhebung über das Ziel hinaus. Wer die Wärmeplanung zügig zu einem Ergebnis bringen will, muss sich auf das Wesentliche konzentrieren."

In Bayern sind kommunale Wärmepläne nur freiwillig

In Bayern werden kommunale Energienutzungspläne bisher von den Städten und Gemeinden nur auf freiwilliger Basis erstellt, der Freistaat bietet dafür eine Förderung an. Bereits Pflicht sind Wärmepläne für Kommunen in den Ländern Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen. Nordrhein-Westfalen plant ein solches Landesgesetz. Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein regeln in ihren Klimaschutzgesetzen, dass für die Wärmeplanung auch Daten zum Energieverbrauch der Haushalte erhoben werden.