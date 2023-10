Erneut Geldautomat im Bayerischen Wald gesprengt

In Lohberg im Landkreis Cham ist am frühen Morgen ein Geldautomat der Raiffeisenbank gesprengt worden. Die beiden Täter seien mit einem "hochmotorisierten" Fahrzeug geflüchtet, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Unter anderem solle jetzt der verwendete Sprengstoff untersucht werden.

Die Tat ereignete sich dem LKA zufolge gegen 3.30 Uhr. Der Geldautomat habe sich in einer Filiale in einem reinen Geschäftsgebäude befunden. Es wurde offenbar niemand verletzt. Angaben, ob und gegebenenfalls wie viel Geld die Täter erbeutet haben, machte das LKA zunächst nicht.

Dritter Fall in Ostbayern in diesem Monat

Der Fall in Lohberg ist der dritte Fall dieser Art im Oktober in Ostbayern. Erst vor knapp drei Wochen hatten unbekannte Täter in Haidmühle im Landkreis Freyung-Grafenau einen Geldautomaten gesprengt. Vor zehn Tagen schließlich wurde – ebenfalls in Niederbayern – in Neustadt an der Donau (Kreis Kelheim) ein Automat mit Sprengstoff zerstört. In keinem dieser Fälle konnte die Polizei bisher die Täter fassen. Auch in anderen Gebieten Bayerns kam es in den vergangenen Wochen zu solchen Vorfällen, etwa in Unterfranken.

Zahl der Sprengungen geht zurück

In diesem Jahr sind in Bayern bisher rund 15 Geldautomaten von Kriminellen gesprengt worden. Das sind deutlich weniger Fälle als im Vorjahr, wie das LKA mitteilt. Grund dafür seien bessere Schutzmaßnahmen der Banken und einige Festnahmen. So wurden im Februar in den Niederlanden die mutmaßlichen Mitglieder einer Bande festgenommen, die allein in Ostbayern für die Sprengung von sieben Geldautomaten verantwortlich gewesen sein soll.