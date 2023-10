Nahost-Ticker: Israel - Angriffe auf Gazastreifen und Südlibanon

11.54 Uhr: Außenministerium fordert Deutsche zur Ausreise aus Libanon auf

Das Außenministerium hat die Deutschen im Libanon erneut aufgefordert, das Land zu verlassen. Derzeit hätten sich 1.100 Personen auf der Krisenvorsorgeliste der Regierung eingetragen, teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mit. Es gebe genügend Flüge, um das Land zu verlassen. Allein am Montag habe es 17 kommerzielle Flüge gegeben.

11.50 Uhr: Baerbock nimmt Dienstag an Sitzung des UN-Sicherheitsrates teil

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird nach den Beratungen der EU-Außenministerinnen und -Außenminister in Luxemburg nach New York weiterreisen. Dort werde sie am Dienstag an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Nahost-Konflikt teilnehmen, sagt ein Sprecher des Außenministeriums.

11.35 Uhr: Borrell: Fokus auf Strom- und Wasserversorgung im Gazastreifen

Bei einem Treffen in Luxemburg beraten die Außenminister der EU am Montag über Hilfslieferungen in den Gazastreifen. "Zu normalen Zeiten, ohne Krieg, fahren jeden Tag 100 Lastwagen in den Gazastreifen", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. "Also ist klar, dass 20 nicht genug sind." Am Wochenende waren zwei Konvois in die Gegend gefahren. Borrell sagte, man müsse sich auf die Strom- und Wasserversorgung konzentrieren. Die Außenminister würden sich auch damit befassen, wie der Nahost-Konflikt längerfristig gelöst werden könne, sagte er weiter.

11.33 Uhr: Wagenknecht: "Gaza ist ein Freiluftgefängnis"

Zur Lösung des Nahost-Konflikts fordert die Politikerin Sahra Wagenknecht, Interessen der Palästinenser zu berücksichtigen und von einer Bodenoffensive gegen den Gaza-Streifen abzusehen. Israel habe selbstverständlich das Recht, sich gegen die Angriffe der Terrormiliz Hamas zu verteidigen, sagte Wagenknecht am Montag in Berlin. Zugleich fügte sie hinzu: "Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren." Sie mache sich Sorgen, dass der Konflikt weiter eskaliere, sagte Wagenknecht. Auch der amerikanische Präsident Joe Biden spreche über eine israelische Bodenoffensive. "Ich hoffe, dass es einen anderen Weg gibt."

11.31 Uhr: Dritter Hilfskonvoi erreicht den Gazastreifen

Ein dritter Hilfskonvoi ist über den Grenzübergang in Rafah im Gazastreifen angekommen. Das berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sowie Vertreter Ägyptens und der Palästinenser am Montag übereinstimmend. Demnach fuhren mehr als ein Dutzend Lastwagen über die Grenze.

11.27 Uhr: Israels Armee greift mehr als 320 Ziele im Gazastreifen an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 320 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Tunnel der islamistischen Hamas sowie Dutzende Kommandozentren und Überwachungsposten gewesen, teilte die Armee am Montag mit. Armeesprecher Daniel Hagari sagte: "Wir greifen weiter Infrastruktur an, die eine Gefahr für Bodentruppen darstellen könnte." Als Teil desssen seien unter anderem Abschussstellungen für Mörsergranaten beschossen worden.

10.52 Uhr: Israel: Mindestens 222 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt

Mindestens 222 Geiseln sind nach Angaben der israelischen Armee nach dem Terror-Überfall der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden. Man habe die Angehörigen der Entführten informiert, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montag. Unter den Geiseln sind auch deutsche Staatsbürger, mit denen die Bundesregierung allerdings keinen Kontakt hat. Die Armee geht davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Zwei US-amerikanische Geiseln wurden am Freitag freigelassen.

10.37 Uhr: Blinken: Keine Rückkehr zum Status quo im Gazastreifen

US-Außenminister Antony Blinken hält eine Rückkehr Israels zum Status quo im Gazastreifen für undenkbar. Israel könne es nicht zulassen, dass die militant-islamistische Hamas den Gazastreifen regiere und dazu in der Lage sei, das Land zu bedrohen, sagte Blinken am Sonntag in der Sendung "Meet the Press" von NBC. Israel habe aber "keinerlei Absicht", selbst im Gazastreifen zu regieren. Es müsse dafür gesorgt werden, dass die Hamas nicht wiederholen könne, was sie getan habe. Gleichzeitig solle es nicht dazu kommen, dass Israel den Gazastreifen regiere.

10.16 Uhr: Israel schickt vereinzelt Bodentrupps in Gazastreifen

Vereinzelte israelische Bodentrupps sind dem Militär zufolge in der Nacht in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und nach den von der Hamas genommenen Geiseln zu suchen. 222 Menschen seien von der radikal-islamischen Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden, sagt Militärsprecher Daniel Hagari. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich auf Ziele der Hamas.

10.02 Uhr: Westliche Staaten pochen auf Einhaltung humanitären Völkerrechts

Die wichtigsten westlichen Industriestaaten pochen beim Kampf Israels gegen die radikal-islamische Hamas auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. In einer gemeinsamen Erklärung nach einem Telefonat der Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Deutschlands betonen sie aber das Recht Israels, sich gegen Terrorismus zu verteidigen. Sie fordern die sofortige Freilassung aller Geiseln und wollen sich absprechen, um Hilfe für Zivilisten im Gazastreifen zu ermöglichen, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern und auf eine politische Lösung im Nahen Osten hinzuarbeiten. Als einziges G7-Land nahm Japan nicht an dem Telefonat teil.

09.42 Uhr: Hamas: Mindestens 60 Tote bei nächtlichen Angriffen auf Gazastreifen

Bei nächtlichen Angriffen Israels auf den Gazastreifen sind nach Angaben der dort regierenden Hamas mindestens 60 Menschen getötet worden. In der Nacht seien "mehr als 60 Menschen zu Märtyrern" geworden, hieß es in einer Mitteilung der Pressestelle der Hamas-Regierung am Montag. Allein bei einem Angriff auf ein Haus in Dschabalija im Norden des Gazastreifens seien 17 Menschen getötet worden.

09.36 Uhr: EU-Außenbeauftragter für Feuerpause in Gazastreifen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich für eine Feuerpause bei den Kämpfen zwischen Hamas und Israel ausgesprochen. "Ich persönlich denke, dass eine humanitäre Pause notwendig ist, damit humanitäre Hilfe ankommen und verteilt werden kann", sagt er vor den Beratungen der EU-Außenministerinnen und -Außenminister. Diese würden die Aufforderung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres diskutieren. Israel hat eine Feuerpause mit Hinweis auf den andauernden Beschuss aus dem Gazastreifen und die notwendige Zerschlagung der Hamas bisher abgelehnt.

09.33 Uhr: Baerbock: "Quadratur des Kreises" im Gazastreifen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht es als "Quadratur des Kreises", dass Israel die Hamas im Gazastreifen bekämpfen und gleichzeitig internationale Hilfe wie Wasser und Nahrung zu den Menschen gebracht werden müsse. "Wir können die humanitäre Krise nicht eindämmen, wenn der Terror in Gaza weitergeht", sagt sie vor der Sitzung des EU-Außenministerinnen und -Außenminister in Luxemburg mit Hinweis auf den fortgesetzten Raketenbeschuss Israels. "Ja, es ist eine Quadratur des Kreises", betont die Grünen-Politikerin. Zudem müsse man schon jetzt "über das Morgen nachdenken". Es sei klar, dass Israelis und Palästinenser nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung in Sicherheit und Frieden leben könnten.

09.30 Uhr: Zeitung: USA raten Israel zum Verschieben der Bodenoffensive

Laut einem Zeitungsbericht haben die USA Israel nahegelegt, mit der angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen noch abzuwarten. Die US-Regierung hoffe damit, mehr Zeit für Verhandlungen zur Freilassung der mehr als 200 Geiseln in Händen der Hamas zu bekommen, berichtete die "New York Times" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Zudem sollten weitere zivile Opfer vermieden werden und mehr Hilfsgüter die Bevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen erreichen.

09.21 Uhr: WHO: Israel soll Evakuierungsbefehl für Kliniken zurücknehmen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel mit Nachdruck aufgefordert, die Evakuierungsaufforderung für Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens zurückzunehmen. "Es gibt dort Patienten, die einfach nicht bewegt werden können, viele werden beatmet, es gibt Neugeborene in Brutkästen, Menschen in instabilem Zustand, und es ist sehr schwierig, sie zu transportieren", sagte WHO-Sprecher Tarik Jašarević am Montag der BBC. Die Aufgabe sei "fast unmöglich". "Wir rufen Israel auf, diese Anordnung zu überdenken", sagte Jašarević. Bisher seien vier Lastwagen mit chirurgischem und Verbandsmaterial sowie Medikamenten gegen chronische Krankheiten über den Grenzübergang Rafah nach Gaza gebracht worden, sagte der Sprecher. "Aber das reicht bei weitem nicht aus."

08.32 Uhr: Israels Präsident Herzog: Hamas plante Chemiewaffen-Angriff

Der israelische Präsident Isaac Herzog behauptet, Belege für einen von Hamas-Terroristen geplanten Chemiewaffen-Angriff zu haben. Ein bei einem Hamas-Mitglied gefundener USB-Stick habe detaillierte Anweisungen für die Herstellung und den Einsatz chemischer Waffen enthalten, sagte er am Sonntagabend im Interview des Senders Sky News. Darin gehe es unter anderem um präzise Informationen zum Einsatz von Zyanid-Giftgas. Die Quelle des Dokuments sei ein Handbuch der Terrororganisation Al-Qaida aus dem Jahr 2003. Der Fund deute auf eine Verbindung zwischen Hamas und Al-Qaida hin.

07.47 Uhr: Zwei Palästinenser im Westjordanland getötet

Im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben zwei Palästinenser bei einer Razzia durch israelische Streitkräfte getötet worden. Der Vorfall habe sich im Flüchtlingslager Dschalasone in der Nähe von Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland ereignet, teilt das Gesundheitsministerium mit. Anwohner berichteten zudem Reuters, dass israelische Soldaten das Lager durchsucht und zahlreiche Menschen festgenommen hätten. Dabei sei es zu Zusammenstößen mit bewaffneten Männern und einigen Jugendlichen gekommen, die Steine geworfen hätten. Derzeit hätten sich die Soldaten an den Rand des Lagers zurückgezogen. Von der israelischen Armee gab es zunächst keine Stellungnahme.

07.11 Uhr: UN-Ernährungsprogramm: Hilfe für Palästinenser ohne Bedingungen

Corinne Fleischer, Nahost-Regionaldirektorin beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, ist dagegen, Hilfslieferungen in die palästinensischen Gebiete an die Freilassung israelischer Geisel durch die Terrororganisation Hamas zu knüpfen. Die Hilfslieferungen dürften nicht mit Bedingungen verbunden werden, "die Leute sind am Hungern", sagte Fleischer am Montag im Deutschlandfunk. In den Notunterkünften gebe es Menschen, die von einem Liter Wasser pro Tag leben.Die Hilfslieferungen müssten fortgesetzt und die Zahl der täglichen Lkw-Lieferungen auf mehr als 20 erhöht werden. Zudem bräuchten die Helfer einen sicheren Zugang zu den Menschen.

06.00 Uhr: Zweiter Hilfskonvoi aus Ägypten erreicht den Gazastreifen

In der Nacht hat ein zweiter Hilfskonvoi aus 14 LKW die Grenze von Ägypten in den Gazastreifen passiert. Nach Angaben einer israelischen Behörde haben sie Wasser, Essen und medizinische Vorräte geladen. Das UN-Hilfswerk UNRWA bestätigte den Transport. Nötig seien allerdings täglich 100 LKW, um die Grundbedürfnisse der Bewohner im Gazastreifen zu befriedigen. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington soll es nun einen "kontinuierlichen Fluss dieser wichtigen Hilfe" geben. Das hätten US-Präsident Biden und der israelische Ministerpräsident Netanjahu in einem Telefonat bekräftigt.

05.23 Uhr: Israel greift erneut Ziele im Gazastreifen und Libanon an

Israel hat in der Nacht zum Montag seine Luftangriffe auf den Gazastreifen und Ziele im Südlibanon fortgesetzt. Dabei seien vier Zellen der Hisbollah zerstört worden, die Panzerabwehrraketen und Raketen auf Israel abfeuern wollten, teilte das israelische Militär am Montag mit. Nach Angaben der Armee befand sich eine Zelle in der Nähe der israelischen Stadt Mattat, etwa 13 Kilometer südwestlich von Aitaroun, die zweite weiter nördlich im umstrittenen Gebiet der Shebaa-Farmen. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor von einem israelischen Luftangriff am südlichen Stadtrand von Aitaroun im Südlibanon berichtet. Auch die Umgebung mehrerer Krankenhäuser im Gazastreifen soll Ziel israelischer Luftangriffe gewesen sein.

05.18 Uhr: Deutsche Marine bereitet sich auf Evakuierungen aus dem Libanon vor

Die Deutsche Marine bereitet sich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas auf Evakuierungen von Bundesbürgern aus Israel oder dem Libanon vor. "Unsere Aufgabe ist, den Schutz deutscher Staatsbürger sicherzustellen", sagte Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack im Interview mit dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). "Wir können auch deutsche Staatsbürger aus dem Libanon abholen, falls das erforderlich sein sollte." Aktuell liege der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" in der Ägäis. Dieser habe ein Rettungszentrum an Bord, das mit einem kleinen Kreiskrankenhaus vergleichbar sei. "Wir können also Verletzte auf einem sehr hohen Standard versorgen", sagte Kaack.

05.14 Uhr: Blutiger Häuserkampf in Gaza befürchtet

"Es wird viele Kollateralschäden geben", sagte der Militärhistoriker Danny Orbach von der Hebräischen Universität Jerusalem. Gemeint sind Opfer unter der Zivilbevölkerung. Israels Militär hat deshalb die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen - doch dort gibt es für die Vertriebenen keine Versorgung. Und Angriffe gibt es auch dort. Das israelische Militär veröffentlichte in der Nacht zum Montag auf der Plattform X (vormals Twitter) Luftaufnahmen, die zeigen sollen, wie die Hamas Raketenstellungen gegenüber einem UN-Gebäude, einer Moschee und Schulen postierte. "Die Hamas gefährdet unmittelbar die Menschen im Gazastreifen, Israelis und die internationale Gemeinschaft", hieß es.