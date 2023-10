Geldautomat im Landkreis Freyung-Grafenau gesprengt

In der Nacht auf Montag ist in Haidmühle gegen 2.40 Uhr ein Geldautomat gesprengt worden. In Bayern häufen sich derartige Fälle in letzter Zeit.

Anwohner hörten lauten Knall

Wie die Polizei weiter bekannt gibt, befand sich der Ausgabeautomat in einer Filiale der Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel in einem Geschäftsgebäude. Nach der Sprengung flüchteten die bisher unbekannten Täter in einem schwarzen Fahrzeug in Richtung Bischofsreuth. Anwohner hatten den Knall gehört und dann die Täter beobachtet.

Verwendeter Sprengstoff wird untersucht

Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) auf BR-Anfrage mitteilt, konnten die Täter mit der Beute fliehen. Wie viel Geld gestohlen wurde ist aber noch unklar. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen, der Sprengstoff soll im Kriminaltechnischen Institut des Bayerischen Landeskriminalamtes in München untersucht werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden