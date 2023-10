Geldautomat in Neustadt an der Donau gesprengt

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in einem Supermarkt im Gewerbegebiet von Neustadt an der Donau gesprengt. Es entstand Sachschaden. Doch an das Bargeld kamen die Täter nicht.

Kein Bargeld für die Täter

Kurz nach drei Uhr ging bei der Polizei ein automatischer, so genannter Objektalarm ein. Als die Beamten vor Ort ankamen, waren die Unbekannten schon abgezogen. Die Außenfassade war erheblich beschädigt. Der Sachschaden kann aber noch nicht abgeschätzt werden. Der Automat blieb dagegen so weit intakt, dass die Unbekannten nicht an das gelagerte Bargeld kamen und ohne Beute abziehen mussten. Welchen Art Sprengstoff sie verwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus und hofft nun, dass jemand aus der Bevölkerung in der Nacht zum Dienstag etwas bemerkt haben könnte.

Zuletzt Sprengung im Kreis Freyung-Grafenau

Erst vor gut einer Woche war ein Geldautomat in Haidmühle im Kreis Freyung-Grafenau gesprengt worden. Seitdem laufen die Ermittlungen, so das Bayerische Landeskriminalamt auf Anfrage von BR24. So wird derzeit untersucht, welcher Sprengstoff dort verwendet wurde. Ob es einen Zusammenhang mit dem Fall aus Neustadt gibt, sei noch unklar, werde aber überprüft, heißt es von der Polizei.