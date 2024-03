Ermittlungen gegen früheren Augsburger Bischof Mixa eingestellt

Vor dem Hintergrund eines möglichen sexuellen Übergriffs hatte die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den früheren Bischof von Eichstätt und von Augsburg, Walter Mixa, ermittelt. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt. Oberstaatsanwalt Andreas Dobler teilte dem BR auf Anfrage mit, dass der Grund dafür die Verjährung der möglichen Tat ist.

Ein heute 39-jähriger Betroffener hatte Mixa vorgeworfen, ihn im Sommer 2012 im Kanton St. Gallen nach einer Messfeier an sich gezogen und auf den Mund geküsst zu haben. Laut Rechtslage handele es sich bei dem geschilderten Geschehen um eine Nötigung, so Dobler. Dieses Vergehen verjähre nach fünf Jahren.

Auch in der Schweiz wurde ein Verfahren eingeleitet

In der Schweiz war wegen desselben Vorwurfs ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet worden. Im Februar habe, so Dobler, die Schweizer Justiz die Augsburger Staatsanwaltschaft darum gebeten, die Strafverfolgung zu übernehmen. Ob mit der Einstellung der Ermittlungen in Augsburg nun auch die Schweiz den Vorwurf fallen lässt, sei in Augsburg nicht bekannt. Theoretisch könnte dort weiter ermittelt werden, sollte im Schweizer Recht eine andere Verjährungsfrist gelten.

Walter Mixa wurde 1996 von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Eichstätt und 2000 zum katholischen Militärbischof für die Bundeswehr ernannt, 2005 machte ihn Papst Benedikt XVI. zum Bischof von Augsburg.