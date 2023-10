Erlanger Eichendorffschule gewinnt Deutschen Schulpreis

Die Eichendorffschule Erlangen hat den Hauptpreis des Deutschen Schulpreises 2023 gewonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab der Mittelschule die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einer Feierstunde in Berlin.

Ganztagsunterricht ohne Hausaufgaben und Sitzenbleiben

In der Eichendorffschule lernen fast 400 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren - viele von ihnen mit Migrationshintergrund. Die Qualität des Unterrichts sei hoch, urteilte die Jury. Dies führte sie unter anderem darauf zurück, dass die Schule den Schülerinnen und Schülern, die häufig mit negativen Lernerfahrungen und einem geringen Selbstwertgefühl die Grundschule verließen, einen erfolgreichen Bildungsweg ermöglicht. Die Eichendorffschule unterrichtet die Kinder und Jugendlichen ganztags, ohne Gong, ohne Hausaufgaben und ohne Sitzenbleiben.

In den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch arbeiten die Schülerinnen und Schüler in sogenannten "Lernlaboren": Sie können sich anhand eines Lernpfads Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden selbst aussuchen und allein oder gemeinsam in ihrem eigenen Tempo lösen. Dabei werden auch verschiedene Lösungswege akzeptiert. Darüber hinaus werden Schul- und Unterrichtsregeln gemeinsam erarbeitet. Das Ziel ist, Kindern auch aus schwierigen Verhältnissen Spaß am Lernen zu vermitteln.

Anerkennungspreis für Grundschule Jettingen-Scheppach

Der Preis, der von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung vergeben wird, ist nach Angaben der Stifter der anspruchsvollste und best dotierte Preis für guten Unterricht. Insgesamt waren bundesweit 15 Schulen nominiert. Neben der Erlanger Eichendorffschule gewannen auch die Grundschule am Dichterviertel in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen), die Berufliche Schule "ITECH Elbinsel" Wilhelmsburg, die inklusive Grundschule Op de Host im schleswig-holsteinischen Horst, die Nelson-Mandela-Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach und die Rothenburg-Grundschule in Berlin.

Sie erhalten ein Preisgeld von jeweils 30.000 Euro. Die zweite nominierte Schule aus Bayern, die Grundschule Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg), erhielt einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro.

Jury-Teams waren vor Ort in den Schulen unterwegs

Alle nominierten Schulen haben in den vergangenen Monaten ein aufwändiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Im Sommer begutachteten Jury-Teams die Schulen und bewerteten die Qualitätskriterien "Unterrichtsqualität", "Leistung", "Umgang mit Vielfalt", "Verantwortung", "Schulklima, Schulleben, außerschulische Partner" sowie das Kriterium "Schule als lernende Institution". Die Konzepte der Preisträger-Schulen werden aufbereitet und über ein Schulportal und Veröffentlichungen allen Schulen in Deutschland zugänglich gemacht.