Deutscher Schulpreis: Zwei fränkische Schulen im Rennen

Schon jetzt gehören die Eichendorffschule in Erlangen und die Johannes-Kern-Mittelschule zu den besten Schulen Deutschlands. Denn beide sind im Rennen um den Deutschen Schulpreis, gehören zu den 20 besten Bewerbern. Ob sie es auf die Nominiertenliste schaffen und am Ende vielleicht sogar gewinnen, soll eine mehr als 40-köpfige Jury entscheiden. Dem Gewinner winken nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch viel Geld. Es geht um 100.000 Euro.

Jury besucht Mittelschule in Schwabach

Diese Woche hat ein Teil der Jury die Johannes-Kern-Schule in Schwabach besucht. Klar, dass die Aufregung da groß ist. Insgesamt zwei Tage verbringt das Team, das unter anderem aus Bildungsforschern und Schulleitern besteht, an der Schule. Sie sprechen zum Beispiel mit den Schülern, den Lehrern und auch mit einigen Eltern. Mehrere Unterrichtsstunden in verschiedenen Klassen begleiten sie ebenso. Das Ziel: ein möglichst umfassendes Bild von der Schule zu bekommen, sagt Jurorin Esther Dominique Klein von der TU Dortmund. Im Vordergrund steht die Unterrichtsqualität, aber auch "Softskills" spielen eine Rolle. Wie wird zum Beispiel das Selbstwertgefühl der Schüler gestärkt? Wie geht man in der Schule allgemein miteinander um? Wie werden Konflikte gelöst?

Eigenes Schulkonzept entwickelt

Die Johannes-Kern-Mittelschule macht das, was seit vielen Jahren von einigen Forschenden und Bildungspolitikern gefordert wird: Unterricht, der die Kinder animiert und motiviert, selbst zu lernen und der dabei auch Spaß macht. Statt Frontalunterricht setzt man hier unter anderem auf gemeinsames Lernen in kleinen Gruppen. Die Schüler können auch oft selbst entscheiden, wie sie ihre Unterrichtsstunden gestalten möchten, sagt Christina Roth, Klassenlehrerin der 8b.

Die Schülerinnen Lara und Katrin erzählen, dass sie in der Gruppenarbeit viel besser zu Recht kommen und auch "Bock auf Schule" hätten. Ein besonderes Konzept, das die Schule nach der Pandemie selbst erarbeitet hat. Ein Kraftakt, der sich aber letztendlich gelohnt hat, soSchulleiter Martin Krämer.

In sogenannten KERN-Stunden sollen die Schüler vieles in Eigenverantwortung und im Team erarbeiten. Hausaufgaben werden in der Regel ebenfalls in der Schule gemacht. KERN steht für: Kompetenzerwerb, Eigenverantwortung, Reflexion und Neue Medien. Mindestens fünf dieser KERN-Stunden haben alle Klassen der Mittelschule pro Woche.

Tablets und Rechner

Eine wichtige Säule dieses besonderen Konzepts sind Tablets. Darüber werden den Schülern Lerninhalte vermittelt, zum Beispiel mit Hilfe von Quizfragen oder Erklärvideos, die die Klassenlehrer vorbereitet haben. Ungefähr 60 Prozent des Unterrichts laufe in den KERN-Stunden über die Tablets oder Rechner, sagt Lehrerin Christina Roth.

In den Kleingruppen wird zudem darauf geachtet, dass immer ein guter Schüler dabei ist. Die Schüler können und sollen sich aber möglichst frei entscheiden können, in welcher Gruppe sie dabei sein wollen, sagt sie. Hakeem sitzt mit einem Mitschüler an einer Rechenaufgabe, das Distributionsgesetz steht auf dem Plan. Am Anfang sei es schwierig gewesen, sich umzugewöhnen, aber mittlerweile findet er das Arbeiten mit dem Tablet super, erzählt er. So verstehe er vieles schneller.

Digitales Lernen sorgt für Entspannung bei Lehrern

In der Klasse 8b scheint das digitale Lernen gut anzukommen. Die Stimmung in der Klasse ist gut, die Schüler fühlen sich augenscheinlich wohl. Auch für die Lehrer habe dieses Konzept Vorteile. Zwar stehe man in den KERN-Stunden für Fragen der Schüler zu Verfügung, aber allein die Tatsache, dass man nicht viele Stunden vor einer Klasse stehen und reden müsse, sei eine spürbare Entlastung. Die Vorbereitung der digitalen Lerninhalte koste nicht viel mehr Zeit als die klassische Vorbereitung, meint die Klassenlehrerin. Neben den KERN-Stunden gebe es auch „normalen“ Fachunterricht, so zum Beispiel in Musik, Kunst oder Werken. Allerdings werde auch dabei darauf geachtet, dass die Schüler Mitspracherecht haben und möglichst selbstständig lernen.

Mitspracherecht der Schüler

Eine weitere Besonderheit an der Johannes-Kern-Mittelschule ist das Schülerparlament, das hier vor rund vier Jahren gegründet worden ist. Hier haben die Schüler die Chance, ihre eigenen Bedürfnisse einzubringen erzählt Jannik, der im Vorstand ist. So habe man schon eine Musikpause eingeführt. Hier können die Schüler Musik hören und einfach mal „chillen“.

Prinzipiell hätten die Schüler die Möglichkeit alle Themen, die sie bewegen, mit auf die Agenda der Schule zu setzen. Das Ganze ginge dann in die Lehrerkonferenz. Man plane bereits den Pausenhof zu vergrößern – auf einer Wiese, die bisher nicht genutzt worden ist.

Auch Hilary wurde kürzlich von den rund 400 Schülern der Schule in das Schülerparlament gewählt. Sie findet vor allem die Arbeit der Resolutionsgruppe gut. Das Team habe eine Leitlinie entworfen, wie die Schüler miteinander umgehen sollen. Respekt und ein gutes Miteinander stünden dabei im Vordergrund, sagt sie.

Im Juni wird entschieden

Im Juni will die 41-köpfige Jury des Deutschen Schulpreises, der unter anderem von der Robert-Bosch-Stiftung der Heidehof-Stiftung verliehen wird, entscheiden, wer die 15 nominierten Schulen sind. Im Oktober findet dann die Preisverleihung in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Fest steht: So oder so hat die Johannes-Kern-Mittelschule schon von ihrem neuen Schulkonzept profitiert. Der Notendurchschnitt der achten Klassen habe sich insgesamt um eine Note verbessert, erzählt Rektor Martin Krämer stolz. Auch sonst gewinnt man hier den Eindruck, dass in der Mittelschule die Worte „Respekt, Fairness und Miteinander“ mehr sind als nur Worthülsen.